Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Po umiku ukrajinske vojske iz večjega dela lani zasedenega ruskega Kurska, kjer so se Ukrajinci znašli v težkem položaju, ker jim je Rusija z obvladovanjem zračnega prostora onemogočila logistiko enot, je ukrajinska vojska na rusko ozemlje prodrla v regiji bolj proti vzhodu in zasedla mejna ozemlja. Iz ukrajinske vojske so sporočili, da so tam uničili tudi štiri helikopterje ruske vojske in to na tleh, preden bi lahko šli v pomoč umikajočim se ruskim vojakom. Zdi se, da z ameriškimi raketami.

Uničena bi naj bila dva jurišna helikopterja Ka-52 in še dva transportna Mi-8. Iz ruske strani za zdaj potrditve te informacije ni. Helikopterje Mi-8 so bili del oborožitve jugoslovanske vojske in so zaradi tega so znani tudi v Sloveniji. V času osamosvajanja, ko sta Ig preletela dva takšna oborožena helikopterja, je Zoran Dernovšek z raketomet enega sestrelil. Ka-52 so sodobnejši, veljajo za enega najbolj nevarnih oborožitvenih sistemov ruske vojske, znani so kot Aligatorji, v Rusiji so jih začeli serijsko proizvajati leta 2008, v primerjavi z enosedežno inačico Ka-50, iz katere so razviti, so preurejeni tudi za izvidniške naloge in označevanje ciljev, zaradi tega imajo dva člana posadke, boljše radarje, opremljeni so za nočno delo, letijo lahko tudi v slabih vremenskih razmerah, imajo pa manj zaščite od jurišnega Ka-50.

Na ruski strani potrdili zasedbo naselij ne mejnem območju Belgoroda, iz katerih se je ruska vojska pred ukrajinsko umaknila, evakuirala bi naj tudi večji del prebivalcev.

V Saudski Arabiji se med tem nadaljujejo pogovoru, ki jih z Ukrajinci in Rusi vodijo ZDA, kako doseči vsaj delno premierja.