Prizor, ki jezi Goloba: Po srečanju s Trumpom Janez Janša z ženo Urško na sprejemu pri Macronu

Piše: Nova24tv.si

Predsednik vlade Janez Janša se na povabilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona mudi na dvodnevnem obisku v Parizu, kjer ga spremlja tudi soproga Urška Bačovnik Janša.

V ponedeljek se je slovenski premier udeležil srečanja voditeljev držav in vlad Koalicije voljnih v podporo Ukrajini. Po srečanju je Janez Janša izpostavil, da se je pokazala rast pripravljenosti za pomoč Ukrajini.

Janša opozoril na zamujena leta

“Škoda samo to, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti. Če bi bilo takšno razpoloženje štiri ali pa vsaj tri leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana”, je izpostavil Janša in dodal, da bi bila v tem primeru Rusija prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji.

Članice Koalicije voljnih so v skupni izjavi izpostavile, da je potrebno, “da mirovni proces temelji na mednarodnem pravu, da o Ukrajini ni mogoče odločati brez Ukrajine ter da vprašanj evropske varnosti ni mogoče urejati brez sodelovanja Evropejcev“. Takojšnja in popolna prekinitev ognja, nadaljevanje neposrednih pogajanj med Ukrajino in Rusijo ter okrepitev pritiska na Moskvo so predstavljali osrednje poudarke srečanja, ki ga je gostil francoski predsednik Emmanuel Macron.

S strani držav je bilo napovedano “nadaljevanje vojaške, finančne in civilne pomoči Ukrajini, povečanje dobav sistemov zračne obrambe, prestreznikov in zmogljivosti dolgega dosega, pa tudi razvoj dodatnih protibalističnih zmogljivosti”. Pri čemer se bodo še naprej krepile sankcije napram Rusiji, preprečevalo izogibanje le-tem. Bolj usklajeno se bo tudi ukrepalo proti ruski senčni floti. Macron je po srečanju po navedbah STA naznanil, “da bodo večnacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje v sosednjih državah Ukrajine”.

Macron gostil slavnostno večerjo

Janša se je sinoči skupaj s soprogo Urško Bačovnik Janša mudil v predsedniški palači v Parizu, kjer se je udeležil slavnostne večerje pri francoskem predsedniku.

Skupaj s soprogo se Janša udeležuje tradicionalne vojaške parade na Elizejskih poljanah ob praznovanju največjega francoskega državnega praznika – dneva Bastilje. S 6.800 vojaki in 30 odstotkov več letali in vozili je tokratna parada največja doslej. Pred začetkom parade so napovedali tudi udeležbo ukrajinskih vojakov, s čimer se želi na simbolen način izraziti evropsko podporo Ukrajini.