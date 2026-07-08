Pred glasovanjem o izključitvi Grimsa se je na Evropsko ljudsko stranko s posebnim pismom obrnil tudi dr. Janez Juhant

Piše: C. R.

Pred današnjim glasovanjem o morebitni izključitvi mag. Branka Grimsa, poslanca Evropskega parlamenta iz skupine EPP, je njegov poslanski kolega Milan Zver opozoril vodstvo stranke na pisni prispevek priznanega akademika in profesorja Janeza Juhanta, enega najbolj spoštovanih slovenskih javnih intelektualcev.

Prof. dr. Janez Juhant je zaslužni profesor filozofije na Univerzi v Ljubljani, nekdanji dekan Teološke fakultete, katoliški duhovnik, redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti ter nekdanji podpredsednik Evropskega združenja za katoliško teologijo. V začetku letošnjega leta je prejel Pučnikovo priznanje za svoj življenjski prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji. Piše v imenu združenja, ki mu predseduje, “Združeni ob lipi sprave”, organizacije civilne družbe, posvečene narodni spravi in ​​spominu na žrtve totalitarnega nasilja.

V svojem pismu prof. Juhant in njegovo združenje izražata podporo g. Grimsu, da ohrani svoje mesto v naši skupini. Poudarjajo, da se je Grims v svoji karieri zavzemal za krščanske temelje evropske družbe, za dostojanstvo človeške osebe in – kar je v Sloveniji izjemno pomembno – za pokop in rehabilitacijo žrtev revolucionarnega, vojnega in povojnega nasilja ter za pravice preganjanih državljanov po vsej Evropi.

“Društvo Združeni ob Lipi sprave izraža podporo g. Branku Grimsu, mag., pri ohranjanju njegovega mesta v parlamentarni skupini EPP (Evropske ljudske stranke). Naše združenje je prepričano, da se g. Grims zavzema za krščanske temelje družbe in za ohranjanje vrednot človeške osebe in naroda ter da poudarja pomen krščanstva za varovanje temeljev demokracije. Kot poslanec v Slovenskem parlamentu in Evropskem parlamentu ter kot član našega združenja se je dosledno zavzemal za pokop in rehabilitacijo žrtev revolucionarnega in drugega vojnega in povojnega nasilja v Sloveniji in po svetu ter za spoštovanje pravic državljanov Evrope, zlasti tistih, ki so trpeli in bili preganjani,” je zapisal dr. Juhant.

“Ta poziv posredujem naprej, ker menim, da si pomisleki, ki jih sproža, zaslužijo našo obravnavo, preden bomo glasovali,” pa je zapisal dr. Milan Zver. Objavljamo del njegovega sporočila:

Dovolite mi, da v tem duhu dodam še nekaj točk:

EPP je bila vedno široka politična družina. Naša moč ni bila nikoli enotnost, temveč sposobnost združevanja krščanskih demokratov, konservativcev in liberalcev iz zelo različnih nacionalnih tradicij. Razlike v posameznih glasovih in poudarkih so vedno imele mesto med nami – prav to nas loči od bolj togih političnih skupin.

Prosti mandat je temelj parlamentarne demokracije. Izključitev iz skupine je najstrožja razpoložljiva sankcija in bi morala biti rezervirana za ravnanje, ki je v osnovi nezdružljivo z našimi vrednotami – ne za volilno vedenje ali za vzdrževanje delovnih stikov med skupinami, kar mnogi naši člani počnejo vsak dan v odborih in delegacijah.

Osrednja prepričanja g. Grimsa so v tradiciji EPP. Njegova desetletja dolgoletna zavzetost za spomin na žrtve totalitarizma, za versko svobodo in za krščansko-demokratične korenine evropskega projekta odraža zaveze, ki jih je naša skupina zagovarjala, nenazadnje tudi v naših resolucijah o zločinih komunističnih režimov.

Politični signal je pomemben. V Sloveniji bi izključitev razumel znaten del sredinsko-desnega volilnega telesa in civilne družbe – kot ponazarja pismo prof. Juhanta – saj EPP zapira svoja vrata glasovom, ki pravijo, da bi jo morali zadržati v šotoru. Dialog in notranja razjasnitev bolje služita naši družini kot izključitev.

Zato vas spoštljivo prosim, da glasujete proti izključitvi Branka Grimsa iz skupine EPP ali vsaj podprete dajanje dialogu še ene priložnosti, preden se naredi tako dokončen korak.

Zahvaljujem se vam za vašo pozornost.

Lep pozdrav,

Milan Zver, poslanec Evropskega parlamenta