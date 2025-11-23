Pogajanja v Ženevi prinesla zadovoljstvo tudi Ukrajincem

Piše: C. R.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je današnje pogovore z ukrajinskimi predstavniki v Ženevi o ameriškem mirovnem načrtu označil za produktivne. Dejal je tudi, da obravnavajo nekatere spremembe originalnega predloga. Vodja ukrajinske delegacije Andrij Jermak je prav tako dejal, da so bili pogovori, ki se bodo zvečer nadaljevali, produktivni.

“Imeli smo verjetno najbolj produktivno in pomembno srečanje v celotnem procesu do zdaj,” je dejal Rubio v Ženevi. Na novinarska vprašanja ni želel odgovarjati, češ da bodo s pogovori zvečer nadaljevali.

Dejal je še, da delajo na izdelku, ki vključuje prispevke vseh vpletenih strani, pri pregledu točk, ki jih vsebuje, pa so dobro napredovali, poroča BBC. Dodal je, da zdaj obravnavajo “nekaj predlogov, ki so jim bili predloženi, in uvajajo nekaj sprememb in prilagoditev, da bi se približali rešitvi, s katero bi bili zadovoljni tako Ukrajina kot ZDA”.

Ob tem je opozoril, da je v enačbi tudi ruska stran, vendar je izrazil prepričanje, da imajo dobre informacije o tem, kaj je pomembno zanjo. “Še vedno imamo nekaj dela,” je dejal Rubio.

Tudi vodja kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Jermak je bil zadovoljen. Ocenil je, da se zadeve premikajo v smeri “pravičnega in trajnega miru”. Ob tem se je zahvalil ZDA in še posebej predsedniku Donaldu Trumpu.

Ta je bil pred tem na omrežju Truth Social znova kritičen do Ukrajine, češ da ni pokazala nobene hvaležnosti za ameriška prizadevanja za končanje vojne.

Jermak je še napovedal, da bodo drevi in v prihodnjih dneh delali na skupnem predlogu z ZDA in evropskimi zaveznicami.

Po poročanju agencije Reuters naj bi slednje pripravile nekoliko spremenjen predlog od tistega, ki so ga v 28 točkah pripravile ZDA in v zvezi s katerim so imeli pomisleke v evropskih prestolnicah in v Kijevu.

Tako bi število ukrajinskih vojakov v mirnem času omejili na 800.000 namesto na 600.000, kot je zapisano v načrtu ZDA. Pogajanja o ozemeljskih zamenjavah bi se začela na kontaktni črti, namesto da bi vnaprej določili, da je treba določena območja priznati kot de facto ruska, kot to predvidevajo Američani.

Evropske zaveznice predlagajo še, da Ukrajina od ZDA prejme varnostno jamstvo, podobno klavzuli iz člena 5 severnoatlantske pogodbe. Vztrajajo tudi pri tem, da se ruska sredstva, zamrznjena na Zahodu, predvsem v EU, v celoti namenijo za obnovo Ukrajine po vojni.