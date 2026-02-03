Podlost iranskega režima nima mej; ubita tudi vplivnica Diana Bahador

Piše: C.R.

Med deset tisoči žrtev pokola, ki ga nad lastnim ljudstvom izvaja iranski režim, je bila tudi devetnajstletna spletna vplivnica Diana Bahador.

Diana Bahador, 19-letna mladenka iz mesta Gonbad-e Kavus na severu Irana, je bila 8. januarja ustreljena in ubita s strani varnostnih sil v Gorganu med zatiranjem protivladnih protestov.

Diana, znana na spletu kot Baby Rider, je bila Turkmenka, ki je na Instagramu zbrala več kot 100.000 sledilcev s pogumnimi vožnjami na zmogljivih motorjih brez čelade. V Iranu sicer ženske ne morejo imeti vozniškega dovoljenja, prav tako je prepovedano odstraniti hijab.

Njeni starši so na spletu objavili, da je Diana umrla “v nesreči”, čeprav so jo dejansko ustrelili biriči režima. Starši so bili v lažno objavo prisiljeni, saj jim drugače režim ne bi vrnil trupla hčerke, da bi ga lahko dostojno pokopali.

Očitno podlost in nizkotnost teheranskega režima nima mej.