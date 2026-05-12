Po premirju znova spopadi med Rusijo in Ukrajino, a v omejenem obsegu

Tujina
foto: Xinhua / STA

Piše: C. R.

Ruske in ukrajinske sile so zadnji dan premirja, ki je veljalo od 9. do 11. maja, nadaljevale z omejenimi ofenzivnimi operacijami po celotnem območju.

Nedavna poročila o ukrajinskih brezpilotnih letalih, ki delujejo v bližini okupiranega Mariupola v okviru prizadevanj za zračno prestrezanje bojišča (BAI), usmerjenih proti ruskim kopenskim komunikacijskim linijam (GLOC) v okupirani Doneški oblasti in na Krimu, vzbujajo veliko zaskrbljenost med ruskimi milblogerji.

Ruske sile so nedavno napredovale v smeri Pokrovska.

Niti ukrajinske niti ruske sile niso izvedle napadov na dolge razdalje med 10. in 11. majem.

