Piše: C. R.
Ruske in ukrajinske sile so zadnji dan premirja, ki je veljalo od 9. do 11. maja, nadaljevale z omejenimi ofenzivnimi operacijami po celotnem območju.
Nedavna poročila o ukrajinskih brezpilotnih letalih, ki delujejo v bližini okupiranega Mariupola v okviru prizadevanj za zračno prestrezanje bojišča (BAI), usmerjenih proti ruskim kopenskim komunikacijskim linijam (GLOC) v okupirani Doneški oblasti in na Krimu, vzbujajo veliko zaskrbljenost med ruskimi milblogerji.
Ruske sile so nedavno napredovale v smeri Pokrovska.
Niti ukrajinske niti ruske sile niso izvedle napadov na dolge razdalje med 10. in 11. majem.