Papež Leon XIV. v božičnem blagoslovu pozval k miru in opozoril na trpljenje po svetu

Piše: C. R.

Papež Leon XIV. je danes v božični poslanici pozval k miru in končanju konfliktov po svetu. V nagovoru, ki mu je na vatikanskem Trgu svetega Petra prisluhnilo na tisoče vernikov, je izrazil upanje na iskren dialog med Rusijo in Ukrajino za končanje skoraj štiri leta trajajoče vojne. Spomnil je tudi na trpljenje ljudi na drugih kriznih žariščih.

Papež je opoldne z balkona bazilike svetega Petra v Vatikanu prvič v svojem pontifikatu podelil tradicionalni božični blagoslov mestu in svetu – urbi et orbi.

V poslanici je pozval k miru v Ukrajini in drugod po svetu, kjer divjajo konflikti. Rusijo in Ukrajino je pozval, naj najdeta pogum za “iskren, neposreden in spoštljiv dialog” za končanje skoraj štiriletne vojne.

Omenil je tudi ljudi drugod po svetu, ki trpijo za posledicami vojne, pri čemer je posebej izpostavil Bližnji vzhod, ter spomnil na številne begunce in migrante, ki se podajajo čez Sredozemlje. Ob tem je pozval k solidarnosti in sprejemanju tistih, ki potrebujejo pomoč.

Na Trgu svetega Petra je papežev božični blagoslov kljub deževnemu vremenu spremljalo približno 26.000 ljudi. Leon XIV. je ob koncu zbranim kot tudi vsem kristjanom po svetu v desetih različnih jezikih, med drugim v francoščini, španščini in poljščini, pa tudi arabščini in kitajščini, voščil vesele božične praznike.

S tem je po poročanju tujih tiskovnih agencij obudil tradicijo nekaterih predhodnikov, tudi Janeza Pavla II., ki jo je prejšnji papež Frančišek opustil.

Pred tem je sveti oče dopoldne v baziliki svetega Petra vodil božično mašo, med katero je prav tako obsodil vojne. V pridigi je med drugim opozoril na “ruševine in odprte rane”, ki so jih te za seboj pustile, vključno s humanitarno krizo v Gazi.

“Kako (…) ne moremo misliti na šotore v Gazi, ki so tedne izpostavljeni dežju, vetru in mrazu,” je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Leon XIV. je v sredo na božični večer v baziliki svetega Petra daroval tudi mašo polnočnico, pri čemer je pozval k sočutju in miru ter poudaril, da je božič praznik vere, ljubezni in upanja.