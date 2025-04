Papež Frančišek je res vztrajen: danes je bil na obisku pri …

Piše: C. R.

Papež Frančišek je na današnji veliki četrtek obiskal zapor Regina Coeli v Rimu, kjer je pozdravil okoli 70 zapornikov. Pri krizmeni maši v baziliki svetega Petra v Vatikanu, s katero so dopoldne v Vatikanu začeli velikonočna praznovanja, papeža ni bilo, je pa pripravil pridigo zanjo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Krizmeno mašo, pri kateri se je zbralo 1800 duhovnikov, 40 škofov in 40 kardinalov, je namesto papeža vodil kardinal Domenico Calcagno. Pri krizmeni maši so posvetili sveto olje, ki ga čez leto uporabljajo ob različnih priložnostih, duhovniki pa so obnovili svoje duhovniške obljube.

Papež je duhovnikom v pridigi, ki jo je prebral kardinal Calcagno, sporočil, da so v svetem letu kot romarji upanja poklicani, da stopijo iz klerikalizma in postanejo oznanjevalci upanja. Po papeževih besedah je jubilejno leto za duhovnike pomemben trenutek, da začnejo znova v znamenju spreobrnjenja, poroča vatikanski spletni portal Vatican News.

Frančišek zaradi svojega zdravstvenega stanja ne bo vodil niti drugih maš, povezanih s praznovanjem velike noči, s katerim se kristjani spominjajo trpljenja, smrti in vstajenja Jezusa Kristusa. Drevišnjo večerno mašo v spomin na zadnjo večerjo bo tako obhajal papežev generalni vikar za Vatikan Mauro Gambetti.

Je pa Frančišek danes nenapovedano obiskal zapor Regina Coeli v Rimu, kjer je pozdravil okoli 70 zapornikov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Ta zapor je papež na veliki četrtek obiskal že leta 2018, ko je zapornikom obredno umil noge. S tem obredom škofje in duhovniki na veliki četrtek posnemajo Jezusovo umivanje nog apostolom pri zadnji večerji.

Papež se je sicer v zadnjem času kljub pozivu zdravnikov, naj počiva, večkrat na kratko pojavil v javnosti in presenetil vernike, nazadnje na cvetno nedeljo.

Mašo na veliki petek v baziliki svetega Petra bo namesto papeža daroval prefekt za vzhodne Cerkve, kardinal Claudio Gugerott. Tradicionalno bogoslužje križevega pota v rimskem Koloseju bo vodil kardinal Baldo Reina. Velikonočno mašo na trgu svetega Petra v Vatikanu pa bo vodil kardinal Angelo Comastri.

Kdo bo imel v nedeljo tradicionalni blagoslov Urbi et orbi (mestu in svetu), v Vatikanu še niso sporočili. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa se sicer na splošno pričakuje, da bo pri velikonočnem blagoslovu z balkona bazilike svetega Petra navzoč papež, tudi če ga morda ne bo sam izrekel. Po besedah tiskovnega predstavnika Vatikana bo papeževo sodelovanje odvisno tudi od vremena.