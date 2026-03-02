Padajoče domine: Putin po Siriji in Venezueli izgublja še Iran

Piše: Spletni časopis

Medtem ko Vladimir Putin Teheranu pošilja sožalne brzojavke ob smrti ajatole Alija Hamneja, svet opazuje dramatičen zlom ruskega vpliva. Iran, ki je z droni in strelivom štiri leta podaljševal rusko agresijo v Ukrajini, je ostal brez vrhovnega voditelja, Rusija pa brez še enega pomembnega zaveznika v vojni v Ukrajini.

Iranski droni že štiri leta sejejo smrt po Ukrajini. Rusija bi bila pri agresiji na sosedo še manj uspešna, če je Iran ne bi obsežno zalagal tudi z drugim strelivom in orožjem. Rusija se kaže kot “nezanesljiva zaveznica”, ki svojih prijateljev na vrhu držav, ki jo vojaško podpirajo, ne more ali ne želi zaščititi. Hamnej je bil žrtev napada izraelskih letal, ki so zbombardirala območje, kjer se je verski voditelj srečal z vrhom iranskih oblasti v Teheranu. Napad je omogočila ameriška obveščevalna služba, ki je zadnje mesece spremljala gibanje ajatole in sicer vrha iranske države, tako poroča New York Times.

Ruski predsednik Putin je danes iranskemu predsedniku Masudu Pezeškijanu izrazil sožalje ob smrti vrhovnega voditelja Alija Khameneija. Putin je uboj označil za “ciničen umor”, ki krši vse norme človeške morale in mednarodnega prava. A za diplomatskimi vljudnostmi se skriva kruta realnost za Kremelj, ki ima še nekaj pomembnih zaveznikov, ki so se tudi oglasili. Da gre za nesprejemljiv napad na Iran med pogajanji, so se odzvali iz Kitajske. Ostrejši so bili iz Severne Koreje, kjer so ameriški napad označili kot kršitev iranske suverenosti in teritorialnih pravic.

Geopolitična osamljenost Moskve

Putin je v zadnjem letu dni izgubil tri ključne zaveznike, v vseh treh primerih pa se je tudi pokazalo tudi, da ruski oborožitveni sistemi, ki jih je dobavljal zaveznikom, niso posebej učinkovita zaščita.

V Moskvo je moral pobegniti iz Sirije Bašar Al Asad, ki so ga na oblasti dolgo z nasiljem vzdrževali ruski in iranski vojaki. Dolgoletno rusko oporišče na Bližnjem vzhodu se je s tem zamajalo. Močno pa se je zaradi tega zmanjšalo tudi število migrantov, ki bežijo v EU čez Balkan.

Američani so aretirali Nicolása Maduro v Venezueli, s čemer ruski vpliv tudi v Latinski Ameriki bledi.

Zdaj pa je bil ubit še Ali Khameneij v Iranu, kar je zadnja v nizu izgub, ki slabi pomembnega vojaškega partnerje Rusije v času vojne v Ukrajini.

“Rusija ni zanesljiva zaveznica”

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibila je na omrežju X izpostavil tri ključne ugotovitve:

Rusija se je izkazala za partnerja, ki ne pomaga niti tistim, ki se nanjo najbolj zanašajo, ker je Moskva ujeta v “nesmiselno vojno proti Ukrajini”, njen svetovni vpliv strmo pada, padec tudi Putina pa je le še vprašanje časa, je razplet, ki si ga želi za svojo državo, ocenil ukrajinski zunanji minister.

Dogajanje v Iranu je še dodaten udarec za rusko zunanjo politiko, ki se v letu 2026 sooča z vse večjo izolacijo.