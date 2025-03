Okrepljena jeza Trumpa nad obnašanjem Rusije in stopnjevanjem njenih napadov na Ukrajino

Piše: Vančo K. Tegov

Ameriški predsednik Donald Trump je Rusiji zagrozil z novimi sankcijami in dajatvami.

V zadnjih dneh se je zaradi obnašanja Rusije in stopnjevanja njenih napadov na Ukrajino okrepil “bes” ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki vztraja pri prekinitvi ognja. Axios poroča o tem s sklicevanjem na visokega uradnika Bele hiše.

Spomnimo, da je Trump danes, 7. marca, Rusiji zagrozil z novimi sankcijami in dajatvami, da bi Kremelj privolil v premirje in mirovno rešitev z Ukrajino.

“Glede na dejstvo, da Rusija trenutno v vojaški prednosti na bojiščih v Ukrajini, močno razmišljam o dodanih še bolj obsežnih bančnih sankcijah, sankcijah in carinah za Rusijo, dokler ne bosta dosežena prekinitev ognja in končni mirovni sporazum. Rusija in Ukrajina – stopita za mizo zdaj, preden bo prepozno,” je zapisal Trump na svoji Truth Social.

Kot dodaja Axios, je to prvič, da je Trump javno zagrozil Rusiji, odkar je prevzel položaj, potem ko je zavzel mehkejše stališče do Vladimirja Putina in hkrati napadel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Prav tako je po besedah posebnega odposlanca za Ukrajino in Rusijo, generala Keitha Kellogga besede o doseganju miru v 24 urah treba vzeti bolj kot izraz pripravljenosti, da se to zgodi, le če se zadovoljijo nekateri predpogoji ter da se to ne nanaša na že določen dan ozirom an konkretnih 24 ur v tedni, mesecu ali letu. Namen in imperativ je rešitev v najkrajšem možnem času.

Spomnimo, Rusija je danes ponoči in zjutraj z raketami in droni množično napadla Ukrajino. Poročali so, da so Rusi napadli kritične infrastrukturne objekte v Ukrajini z različnimi vrstami raket iz zraka, kopnega in morja. Ukrajinskim silam zračne obrambe je uspelo sestreliti 34 ruskih raket in 100 brezpilotnih letal.

“Glavni poudarek napada je na objektih za proizvodnjo in distribucijo plina v Ukrajini,” je sporočilo poveljstvo letalskih sil ukrajinskih oboroženih sil.

To nikakor ne sme in ne more pomeniti to, da gre Evropa spet v nižjo prestavo ali v »ler« ali nulto prestavo glede na podatek in stanje ki ga je prineslo spoznanje da se mora Evropa mnogo bolj zanesti nase kako v zvezi z lastno zaščito in obrambo tako tudi v primeru Ukrajine.

Seveda ob koristnem spoznanju in zelo verjetnem obstoju najavljene koalicije voljnih, da bo kakšen skorajšnji pomik, premik na bolje glede na situacijo ki smo imeli do pred dnevi.