Od leta 2009 v Nigeriji pobitih več kot 52.000 kristjanov

Piše: A. S.

Od leta 2009 so po poročilih nekaterih neodvisnih organizacij in cerkvenih skupin v Nigeriji ubili več deset tisoč kristjanov, razdejali na tisoče cerkva in zaprli ali uničili številne šole. Ena izmed študij, ki jo povzema Intersociety in so jo citirali mediji, navaja več kot 52.000 smrtnih žrtev kristjanov v obdobju od začetka upora islamistične teroristične skupine Boko Haram leta 2009.

Nekatera vladna in nevladna poročila poročajo o množičnih napadih na cerkve v severnih in srednjih regijah države ter o zaprtju ali prekinjenem delovanju na stotine šol na območjih, kjer deluje Boko Haram. Human Rights Watch je že v letih po izbruhu upora dokumentiral množične napade na šole — vključno z obsežnimi požigi, ugrabitvami in drugimi dejanji, ki so pripeljala do dolgotrajnih zaprtij izobraževalnih ustanov v zveznih državah, kot sta Borno in Yobe.

Najpogosteje gre za skupine, ki jih navajajo strokovna poročila in humanitarne organizacije, kot sta Boko Haram in ISWAP, oboroženi pašniki in pripadniki t.i. „Fulani“ skupnosti ter različne oborožene milice — včasih z jasnimi ideološkimi, včasih z ekonomskimi ali etničnimi motivi. Vlada ZDA in kongresni odbori so na zaslišanjih in v dokumentih opozarjali, da so napadi pogosto usmerjeni proti krščanskim skupnostim.

Nekateri nevladni in cerkveni viri številke predstavljajo kot dokaze sistematičnega, dolgotrajnega preganjanja kristjanov. Tudi mednarodne institucije in humanitarne organizacije beležijo ogromno humanitarno katastrofo; na milijone ljudi je razseljenih,šole in lokalne skupnosti propadajo, saj so izgubile dostop do osnovnih storitev. UNICEF, Human Rights Watch in druge organizacije so dokumentirale dolgotrajne posledice za otroke in izobraževanje v regijah, prizadetih zaradi oboroženih spopadov in terorističnih napadov.

ZDA so na podlagi teh poročil in pričevanj napovedale ukrepe in zahteve po odgovornosti. V ZDA so v zadnjem letu potekali kongresni paneli in predstavitve, poslanci pa so predlagali zakonodajo, s katero bi želeli pritisniti na nigerijske oblasti ali posameznike, ki naj bi preganjali verske manjšine. Hkrati so nigerijski uradniki tovrstne trditve zavrnili ali jih označili za zavajajoče.

Stanje je torej zelo resno in sporno; obsežni humanitarni problemi in številne dokumentirane grozote so jasno potrjene v poročilih organizacij, kot so Human Rights Watch in UNICEF, medtem ko so natančne, celovite ocene (število mrtvih, uničenih cerkva in šol) predmet nesoglasij med različnimi viri.