O čem je v resnici v soboto govoril madžarski premier?

Piše: C. R.

Številni mainstream mediji, tudi v Sloveniji, so v soboto “priostrili ušesa”, ko je v javnost prišla vsebina govora madžarskega premierja Viktorja Orbana za pripadnike madžarske manjšine v Romuniji. Opozoril je namreč na globalno nestabilnost in pozval k nacionalni enotnosti pri branjenju miru in suverenosti Madžarske.

Njegov govor so številni ocenili kot protievropski in kot napoved zavezništva med Madžarsko in Rusijo. Vendar Viktor Orbán v resnici o tem sploh ni govoril. Je pa poudaril potrebo po nevtralnosti, pa tudi po reformi Evropske unije. Osrednje točke njegovega govora objavljamo v nadaljevanju.

15 ključnih sporočil iz govora Viktorja Orbána v Tusványosu: