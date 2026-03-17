Ameriški obveščevalni viri: Je novi vrhovni voditelj Irana prikriti homoseksualec?

Piše: C. R.

New York Post piše, da ameriške obveščevalne agencije verjamejo, da je novi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej homoseksualec in da bi to lahko oslabilo njegovo podporo med elitami islamskega režima.

Trump se je po poročanju virov menda presenečeno na glas zasmejal, ko so ga seznanili z obveščevalnimi informacijami.

Viri trdijo, da je imel Mojtaba dolgoletno razmerje s svojim mentorjem iz otroštva.

Ameriška diplomatska depeša iz leta 2008, ki jo je objavil WikiLeaks, opisuje Mojtabo, ki se je v Združenem kraljestvu zdravil zaradi “impotence”.

Omenili so, da se je poročil relativno pozno, okoli 30. leta in da je potreboval več zdravljenj v tujini, preden je njegova žena zanosila.

CBS News je prej namigoval na “težave” v Mojtabovem osebnem življenju, ki naj bi vplivale na očetovo izbiro naslednika.

Homoseksualnost je v Iranu nezakonita in se kaznuje s smrtjo, čeprav vlada dovoljuje kirurške operacije spremembe spola, ki jih nekateri homoseksualni moški domnevno opravijo pod pritiskom.