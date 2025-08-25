Nova študija zanika trditve podnebnih fanatikov

Piše: A. S.

Nova študija raziskovalcev z Nacionalne tehnične univerze v Atenah je dvignila veliko prahu, saj ugotavlja, da v zadnjih štiridesetih letih v koncentracijah ogljikovega dioksida ni mogoče zaznati človeškega odtisa, ki bi izviral iz fosilnih goriv.

Analiza izotopov ogljika na štirih svetovnih merilnih postajah kaže, da razmerje med ogljikovimi izotopi ostaja stabilno, kar po mnenju avtorjev pomeni, da človeški izpusti predstavljajo zanemarljiv delež v primerjavi z naravnimi procesi. V študiji trdijo, da prispevek človeka k skupni količini CO₂ dosega največ štiri odstotke in da je v globalnem ogljikovem ciklu komaj opazen, saj so naravne emisije kar petindvajsetkrat večje.

Raziskovalci opozarjajo, da je v klimatskih modelih pogosto spregledana možnost obrnjene vzročnosti: ni CO₂ tisti, ki povzroča segrevanje, temveč dvig temperature povzroča rast njegove koncentracije v ozračju. To naj bi pojasnjevalo tudi obdobja v preteklosti, kot so srednjeveško toplo obdobje ob začetku prvega tisočletja, rimski podnebni optimum v prvih stoletjih po Kristusu ter minojski 1.500 let pred našim štetjem, in obdobja segrevanja po koncu male ledene dobe, ko so se temperature dvignile brez neposredne povezave s človeško dejavnostjo. Po njihovem mnenju se je biosfera v zadnjih desetletjih celo razširila in ozelenela, kar potrjuje povezavo med naravnim segrevanjem in višjimi ravnmi CO₂.

Študija zanika skoraj vse glavne trditve kampanje Združenih narodov o globalnem segrevanju in je v popolnem nasprotju z ugotovitvami Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC), ki v svojem zadnjem poročilu navaja, da so ravni toplogrednih plinov v obdobju 2010–2019 dosegle zgodovinsko najvišje vrednosti in da brez hitrega zmanjšanja emisij ni mogoče omejiti globalnega segrevanja pod 1,5 stopinje Celzija. Študija iz Aten tako ponuja drugačen pogled na razmerje med naravo in človekom pri oblikovanju podnebja. Avtorji so prepričani, da človeški vpliv ostaja minimalen in da toplogredni učinek v zadnjem stoletju ni bistveno spremenjen zaradi prevlade vodne pare v ozračju.