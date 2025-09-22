Nova ruska provokacija? Tokrat z izvidniškim letalom IL-20

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

V nedeljo so nemška in švedska vojaška letala v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltskim morjem prestregla rusko izvidniško letalo, ki je izklopilo transponderje in ignoriralo pozive za stik.

Nemška letala so vzletela iz oporišča Rostock-Laage, medtem ko so švedski lovci letalo IL-20 identificirali in spremljali, poroča STA.

Incident je sledil domnevni kršitvi estonskega zračnega prostora s strani treh ruskih letal MiG-31, kar je sprožilo diplomatske odzive. Rusija zanika kršitve in trdi, da so njena letala delovala v skladu z mednarodnimi pravili.

Zaradi napetosti bo danes o zadevi razpravljali v Varnostnem svetu ZN, medtem ko se bodo veleposlaniki Nata v torek sestali na podlagi aktivacije 4. člena severnoatlantske pogodbe s strani Estonije.

Del širšega hibridnega vojskovanja

Spomnimo: Ne gre za osamljeno rusko provokacijo v zadnjem času. Poleg provokacije z Migi-31 pred dnevi, gre spomniti tudi na načrtno pošiljanje ilegalcev preko meje, v zahodne sosede Rusije in Belorusije ter nakibernetske napade, domnevno s strani režima v Moskvi itd. Verjetno je tudi zadnji primer del širšega, hibridnega vojskovanja.