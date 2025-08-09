Nov mirovni dosežek za Trumpa – pod njegovim vplivom sta se sporazumeli tile dve državi …

Piše: Vančo K. Tegov

Dan, ki je za nami je prinesel nekaj prepotrebnega za dve zakavkaški sosednji državi.

Armenski premier Nikol Pašinjan in azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev sta v petek podpisala deklaracijo o prenehanju sovražnosti. Slovesnost je potekala v Beli hiši ob udeležbi ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

“Armenija in Azerbajdžan sta se zavezali h končanju vseh spopadov, odprtju trgovine, turizma in diplomatskih odnosov za sodelovanje, spoštovanju medsebojne suverenosti in ozemeljske celovitosti,” je Trump dejal na YouTube kanalu Bele hiše.

Dodal je tudi, da so se Združene države Amerike z državama dogovorile o sodelovanju v energetskem sektorju. Washington bo sodeloval z Armenijo pri razvoju tranzitnega koridorja z Azerbajdžanom. Donald Trump je poudaril, da se bodo po njegovem mnenju odnosi med voditeljema obeh držav, “ki se redko vidita”, razvijali pozitivno.

Že 6. avgusta je postalo skorajda jasno in znano, da bosta Armenija in Azerbajdžan s posredovanjem Združenih držav Amerike podpisala memorandum o soglasju. Srečanje na ravni voditeljev držav je bilo potrjeno v Erevanu. 7. avgusta je Ilham Alijev prispel na delovni obisk v Združene države Amerike.

Pomembno pri vsem tem je tudi to, da ne samo Američanom temveč tudi državam Zakavkazja postaja vse bolj jasno, da se lahko razvijajo, napredujejo le če se izvijejo iz prisilnega »objema« Moskve, ki kljub več desetletni samostojnosti držav se do njih vede kot da so njim podrejene in da brez »žegna« Kremlja ne smejo kakšne posebej smele poteze vleči ali sodelovanja imeti s komerkoli da to ne bi oni »dovolili«.

Ob vseh resursih ki jih imajo države Zakavkazja in še nekatere srednjeazijske države, prej v sestavi preminule in razpadle Sovjetske zveze, kasneje jalove SND (Skupnosti neodvisnih držav), je bilo le vprašanje časa, kdaj bodo zamenjali »dioptrrijo« gledanja na svet okoli sebe in prihodnost lastnih ljudstev in državljanov. Upajmo, da je to dejanje samo spodbuda še kateri drugi državi, da menja tečaj ali pa naravna »kompas« drugače.