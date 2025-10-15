Notranji spopadi in umori med Palestinci v Gazi se nadaljujejo

Piše: Bogdan Sajovic

Potem, ko so po podpisu premirja prenehali spopadi med Hamasom in izraelskimi enotami, so se sprožili notranji spopadi med Palestinci.

Delni umik izraelskih enot na območju Gaze je ustvaril prazen prostor, kjer skuša Hamas ponovno uvesti svojo vladavino. Vendar pa obstajajo skupine, ki temu nasprotujejo in se postavljajo Hamasu po robu tudi z orožjem. Hamas seveda vse svoje nasprotnike vsepovprek označuje kot izraelske agente, kolaborante, izdajalce in kriminalce.

V zadnjih treh dnevih je prišlo do hudih spopadov pa tudi množičnih umorov na več točkah v Gazi.

https://twitter.com/2021m2021/status/1978310906841829759

V samem mestu Gaza, še posebno v okrožjih Sabra, Shujaiya in Beit Lahia, je Hamas zajel sedemnajst članov klana Al-Mansi ji jih javno postrelil kot »izdajalce in kolaborante«. Klan se je nato spopadel z Hamasom, za zdaj je ocenjeno, da je v dvodnevnih spopadih padlo okoli šestdeset pripadnikov z obeh strani.

Tudi v vzhodno Jabaliji in Han Junisu so Hamasovci pomorili vsaj 27 »izraelskih agentov in izdajalcev«.

BREAKING: An anti-Hamas Gazan militia says it now controls “numerous parts of northern Gaza” and will ensure safety for Gazans returning home. The group warned Hamas: “Do not approach our areas of control.” pic.twitter.com/u5SNGjmY4u — Eyal Yakoby (@EYakoby) October 14, 2025

Medtem pa so na severu Gaze nastala »Ljudska armada«, ki je sporočila, da Hamas nima podpore v tem delu Gaze, pozvali so begunce k povratku in opozorili Hamas, naj se ne približuje krajem pod njihovo kontrolo.