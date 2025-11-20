Noro! Slovenija naj bi šolala palestinske policiste?

Slovenija je po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon pripravljena sodelovati pri urjenju palestinskih policistov iz Gaze, ki ga načrtuje EU. Kako točno bo sodelovala, še ni znano, je ministrica dodala v izjavi ob robu zasedanja zunanjih ministrov članic unije v Bruslju. Prav tako je podprla misijo EU za podporo delovanju mejnega prehoda Rafa.

“Tudi Slovenija je pripravljena sodelovati. Tako da prav zdaj pregledujemo, s koliko ljudmi in kje,” je o načrtih EU za urjenje do 3000 policistov iz Gaze, ki jih je danes naznanila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas, povedala Tanja Fajon.

Policiste, ki so po neuradnih informacijah na plačilni listi Palestinske uprave, bi urili v okviru misije EU za podporo palestinski policiji EUPOL COPPS, ki trenutno deluje le na Zahodnem bregu. Slovenija po besedah ministrice prav tako podpira oživitev misije EUBAM Rafah, namenjene podpori delovanja mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom. Misija se je začela leta 2005, a trenutno ne deluje na mejnem prehodu.

Vodje diplomacij članic o spremembi mandatov teh dveh civilnih misij EU v regiji govorijo v okviru razprave o vlogi unije pri izvajanju mirovnega načrta za Gazo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Načrt, v skladu s katerim je 10. oktobra začela veljati krhka prekinitev ognja med palestinskim islamističnim gibanjem Hamas in izraelsko vojsko, je v ponedeljek podprl Varnostni svet Združenih narodov, katerega članica je trenutno tudi Slovenija. Fajon je ob robu zasedanja v Bruslju znova pozdravila načrt, saj predstavlja podlago za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Vendar pa je treba odpraviti še nekaj nejasnosti, predvsem glede mirovnega odbora, ki bo v skladu z načrtom prevzel upravljanje palestinske enklave, ter vzpostavitve mednarodnih stabilizacijskih sil, je povedala ministrica.

Slovenija pa kljub uresničevanju tega načrta še ne razmišlja o odpravi sankcij, ki jih je proti Izraelu uvedla zaradi vojaške operacije v Gazi, je dejala. “Vsi pozdravljamo premirje, ampak ravnokar smo poslušali pristojno evropsko komisarko, kako grozljiva je humanitarna situacija, da ni zadostne humanitarne pomoči, da so še vedno blokirani dostopi in da se še vedno nadaljujejo tudi napadi,” je pojasnila. Dokler se razmere v Gazi ne bodo stabilizirale, bo treba po njenem mnenju pozorno spremljati, kaj se dogaja na terenu, ter preprečevati vsakršno dodatno nasilje, izčrpavanje civilistov in pobijanje nedolžnih ljudi.

Po zasedanju zunanjih ministrov EU se bo Fajon v Bruslju udeležila še prvega srečanja donatorske skupine za Palestino, ki jo je vzpostavila EU. Ob robu bo s palestinskim premierjem Mohamadom Mustafo podpisala sporazum o finančni podpori Slovenije Palestinski upravi v višini 1,2 milijona evrov. S tem želi Slovenija Palestinsko upravo podpreti pri sprejemanju reform.

Kdo bo financiral urjenje policistov, tako ni povsem jasno, verjetno pa bodo to pokrili evropski in s tem tudi slovenski davkoplačevalci.