“Nitkar” Matjaž Nemec sramoti Slovenijo in z njo celotno EU, iranski režim pa ga hvali

Odziv predstavnikov Golobove vlade po začetku vojaških operacij ZDA in Izraela v Iranu je bil predvidljiv. Zunanja ministrica Tanja Fajon je bila zaskrbljena nad kršitvami mednarodnega prava, ne pa tudi nad množičnimi poboji, ki so se nedavno odvili v Iranu. Podobno tudi evropski poslanec in njen strankarski kolega Matjaž Nemec, ki si je za svojo javno izjavo celo prislužil pohvalo iranskega režima.

“Še vedno čakamo, da Ursula von der Leyen, Kaja Kallas in drugi voditelji Evropske unije obsodijo bombardiranje dekliške šole v Iranu s strani Izraela, potem ko je število smrtnih žrtev naraslo na “180”. Zahtevamo konec dvojnih meril in konec evropske soudeležbe pri vojnih zločinih,” je zapisal Nemec.

Nato pa je prišla pohvala s strani diplomatske misije Irana v Evropski uniji in Belgiji. “Za vodstva institucij Evropske unije in večino evropskih voditeljev mednarodno pravo očitno ne velja več, ko gre za Iran, Lebanon ali Palestince. Izraelski in ameriški vojni zločinci so jim hvaležni za njihov prispevek k zabijanju zadnjega žeblja v krsto mednarodnega prava, zlasti ko gre za Israel in United States,” so zapisali na družbenem omrežju X. Iran je bil v preteklem obdobju tarča hudih obsodb zaradi nasilnega zatrtja protirežimskih protestov, ki so vzniknili v začetku leta. Točno število umorjenih civilistov ni znano. Režim je navajal, da je umrlo nekaj čez 3 tisoč ljudi, poročila nevladnih organizacij pa so navajala, da je umrlo 5 tisoč ljudi.

Zanimiva interakcija je izzvala odgovor vodje opozicije, predsednika SDS Janeza Janše. “Tovariši Socialni demokrati in ajatole spet z roko v roki,” je zapisal in dodal ključnik #IranNLBgate. Še pred tem je bil bolj ekspliciten, ko je zapisal: “Njena vlada je Iranu v okviru trojnih sankcij v letih 2009 in 2010 omogočila pranje več kot milijarde ameriških dolarjev. Brez kakršnih koli pravnih posledic.”

Slovenska levica ima dolgo zgodovino sodelovanja z iranskim režimom

Spomnimo, afera IranNLBGate se nanaša na razkritje, da je bila prek Nova Ljubljanska banka (NLB) v letih 2008–2010 izvedena vrsta sumljivih nakazil v skupni vrednosti okoli ene milijarde ameriških dolarjev, povezanih z iranskim državljanom Irajem Farrokhzadehom, kljub mednarodnim sankcijam proti Iranu. Denar naj bi se prek računov v Sloveniji pretakal v številne države, nadzorni mehanizmi pa naj bi odpovedali ali bili namerno prezrti. Afera je v Sloveniji sprožila politične spore, na to temo je potekala parlamentarna preiskava. Organi pregona so popolnoma odpovedali.

Na očitno navezanost Socialnih demokratov na režim v Iranu kaže tudi včerajšnje dogajanje v Bruslju. Kot poroča Euronews, sta Španija in Slovenija skupaj blokirali izjavo Evropske unije, ki bi obsodila Iran za napade na države, ki niso bile vpletene v zadnje vojaške operacije. Španija in Slovenija sta omilili ostro obsodbo Irana, kasneje pa sta Nemčija in Francija objavili ločeno izjavo. Končna izjava EU pa je vseeno vsebovala obsodbo, ki jo predstavniki Socialnih demokratov niso bili sposobni izustitit: “Napadi Irana in kršitev suverenitete več držav v regiji so neoprostljivi. Iran se mora vzdržati neselektivnih vojaških napadov”.