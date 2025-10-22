Nigerija in Gaza sta primer dvojnih standardov ter zlorabe besede “genocid”

Piše: I. K.

Eden zadnjih poštenih levičarskih komentatorjev v ZDA Bill Maher je pred časom razburkal javnost z izjavo, da se v Nigeriji dogaja pravi genocid (za razliko od Gaze), pa ni nobenih pohodov po ulicah za nigerijske kristjane, ki jih koljejo islamisti. Levičarji so skočili pokonci, katarska televizija Al Jazeera, ki sicer služi kot piar servis islamistov, pa je celo objavila članek, ki zanika, da se v Nigeriji dogaja genocid. A če ga ni v Nigeriji, potem je še manj v Gazi.

Članek Gimbe Kakande, svetovalca predsednika Nigerije v Al Jazeeri zanika, da bi se v Nigeriji dogajal protikrščanski genocid, in trdi, da so konflikti v Nigeriji večplastni: gre za mešanico etničnih rivalstev, boja za zemljo in vire terorizma in kriminala. Religija je pogosto zgolj oznaka, ne pa vzrok nasilja.

To seveda ne pije vode, saj Boko Haram zelo jasno govori o svojem načrtu, da bo kristjane v Nigeriji izkoreninil s pokoli civilistov. Kljub tisočim brutalno pobitih, požganim cerkvam in desetletju terorja torej po mnenju Kakande ne govorimo o genocidu. Kako torej lahko o genocidu govorimo v Gazi, kjer divja vojaški spopad na zelo majhnem ozemlju s strnjenim prebivalstvom, kjer se sovražnik namerno skriva za civilisti, pri tem pa je Izraelu vseeno uspelo, da je število civilnih žrtev v primerjavi s številom borcev najmanjše v zgodovini oboroženih spopadov?!

Ko se izraelsko-palestinski konflikt obravnava skozi pojem genocida, se v resnici namerno uporablja čustveno in politično nabita retorika. A po mednarodni pravni definiciji, ki jo povzema Konvencija o preprečevanju in kaznovanju genocida (1948), genocid pomeni namen popolnega ali delnega uničenja določene skupine kot take, kar pa izraelska vojska seveda ne počne – za razliko od Boko Haram v Nigeriji, kjer jasno priznajo, da je cilj genocid.

Jasna dvojna merila

Če za Nigerijo, kjer kristjane množično pobijajo, Kakanda trdi, da genocida ni, potem moramo priznati, da tudi v Gazi ni mogoče govoriti o genocidu, dokler ni dokazanega državnega namena iztrebljenja Palestincev kot naroda. Če v Nigeriji umiranje na podlagi verske pripadnosti ni dovolj za oznako genocida, potem morajo enaka merila veljati tudi za Gazo – sicer pojem izgubi pomen in postane zgolj orožje v informacijskih vojnah.

Al Jazeera torej jasno izraža dvojna merila v globalni razpravi. Zahodne javnosti zlahka verjamejo, da se genocid dogaja tam, kjer to ustreza političnim simpatijam – ne pa nujno tam, kjer so okoliščine enake ali celo hujše. Če v Nigeriji, kjer so umrli desettisoči in so bile požgane tisoče cerkva, mednarodni mediji poudarjajo “kompleksnost”, bi morali enako kompleksnost priznati tudi v Gazi, tega pa ne Al Jazeera ne zahodni mediji nikoli ne uspejo narediti, ko govorimo o Izraelu. Tam je demonizacija Izraela jasna.

Če izraz genocid pomeni vse in vsakršno množično trpljenje, potem ne pomeni več ničesar. Če pa ga uporabljamo dosledno, potem moramo priznati: če v Nigeriji ni genocida – kljub množičnim umorom kristjanov, terorizmu in verskim napetostim – potem tudi v Gazi, kjer so spopadi politični, vojaški in teritorialni, ne more biti.

Kaj pravijo številke?

Po poročilu organizacije International Society for Civil Liberties and Rule of Law (Intersociety) je bilo v Nigeriji od leta 2009 ubitih vsaj 52.250 kristjanov. V obdobju od oktobra 2019 do septembra 2023 je poročilo Observatory for Religious Freedom in Africa (ORFA) ugotovilo vsaj 16.769 ubitih kristjanov. Za leto 2024 je organizacija Open Doors poročala, da je bilo v Nigeriji ubitih približno 3.100 kristjanov. Leto 2025 je bilo še posebej krvavo: po podatkih za leto 2025 (do avgusta) naj bi bilo ubitih kar 7.087 kristjanov. Boko Haram seveda nima dovolj orožarske moči, da bi pobil več kristjanov od tega, a če bi jo imel, bi sistematično pobijali kristjane vsaj tako kot nacisti Jude v drugi svetovni vojni, žrtev pa bi bilo več milijonov.

Na drugi strani je vojaški cilj Izraelskih obrambnih sil (IDF) eliminacija Hamasovih oboroženih zmogljivosti in vodstva – ne iztrebljanje prebivalcev Gaze kot skupine. IDF opisuje več taktik za zmanjšanje civilnih žrtev: opozorila (leaflets), telefonske/voicemail opozorilne klice, t. i. “roof-knocking” in uporabo natančnih orožij, kadar je to mogoče. Vojska se trudi, da bi naredila vse za minimiziranje civilnih žrtev, kar je tudi logično, saj je vsaka ciivilna žrtev močno propagandno orodje Hamasa. Tudi najbolj goreči kritiki Izraela priznajo, da njihova vojska uporablja ukrepe za zmanjšanje civilnih žrtev.

Zakaj je torej situacija v Nigeriji “kompleksna”, v Gazi pa se dogaja “genocid”? Namreč med tem, ko katarska Al-Jazeera relativizira pokole Boko haram v Nigeriji, je na obletnico pokolov 7. oktobra 2025 objavila naslov “Dve leti izraelskega genocida v Gazi”. Dvojni standardi so več kot očitni.