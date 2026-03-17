Neuradno: oblasti Republike Srbske si želijo še en mandat Golobove vlade – bodo pošiljali avtobuse volivcev v Slovenijo?

Piše: G. B.

Očitno so se v vladajoči Svobodi odločili, da morajo oblast obdržati v rokah za vsako ceno. Navsezadnje imajo za seboj “večnega” župana slovenske prestolnice Zorana Jankovića, ki ima na Balkanu “dobre zveze”.

V preteklih letih smo že pisali o bratenju Zorana Jankovića tako z Miloradom Dodikom kot tudi Aleksandrom Vučićem. Zato ni presenečenje, da ima Dodikov klan v Sloveniji nepremičnine in jahte, o čemer je pisal celo levičarski portal Necenzurirano. No, gre pa za Jankovićeve prijatelje, zato se v drobovje “bratovščine iz Laktašev” ne spuščajo preveč podrobno.

Toda če smo že pri poskusih vplivanja na slovenske volitve iz tujine, velja spomniti na opozorila, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, na kar je spomnil Miran Videtič. Lokalni politični aktivisti vladajoče stranke v Republiki Srbski nagovarjajo tam živeče upokojence s slovenskim državljanstvom, da jim bo desna vlada v Sloveniji odvzela tako pokojnine kot državljanstva. Kar naj bi se sicer po naših podatkih dogajalo že v preteklosti, pri čemer naj bi svoje zveze v Republiki Srbski uporabil tudi Milan Kučan.

“Ali bo tudi v tem primeru prišlo do volilnega inženiringa, organiziranih prevozov na volitve v Slovenijo, mi zaenkrat vir ni mogel potrditi,” pravi Videtič. Vir pa opozarja, naj bomo pozorni na povečan avtobusni promet iz jugovzhodne Evrope do Ljubljane, zlasti do predčasnih volišč. “Sam verjamem, da število teh ljudi ni tako, da bi lahko odločili volitve, je pa zanimivo, da si politični veljaki v Rep. Srbski očitno želijo nadaljevanja vlade Roberta Goloba?!” še dodaja Videtič.

No, v vsakem primeru pa gre za realen poskus vplivanja na volitve v naši državi.