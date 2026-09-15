V tiskani Demokraciji preberite: Kaj nas še čaka novega v šolstvu?

Piše: Lucija Kavčič

V novo šolsko leto 2026/27 je danes vstopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, med njimi 19.058 prvošolk in prvošolcev. Pouk se je začel tudi za 88.000 dijakov, med njimi so 26.004 dijaki prvih letnikov. Letos so prvošolčki in dijaki prvih letnikov prejeli vsak svoj izvod Ustave.

Osnovno šolo Loka v Črnomlju je 1. septembra obiskal minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević in nagovoril prvošolke in prvošolce, njihove starše ter zaposlene na šoli. Prvošolkam in prvošolcem je zaželel veliko novega znanja in lepih trenutkov na njihovi novi poti ter se posebej obrnil na učiteljice in učitelje: »Učitelje zelo cenim, saj je učiteljski poklic izjemno pomemben. Učitelji ne predajajo le znanja, ampak oblikujejo prihodnje generacije in otroke pripravljajo na življenje,« je dejal minister in nagovoril tudi starše in jih spodbudil, naj se z otroki pogovarjajo, spremljajo njihovo šolsko pot ter zaupajo šoli in učiteljem. Minister Rončević je poleg tega poudaril, da je zagotavljanje dobrih pogojev za delo in učenje ena izmed pomembnih nalog države in napovedal številne ukrepe, ki jih za nadaljnje izboljševanje pogojev za vzgojno-izobraževalno delo ter podporo učiteljem in drugim strokovnim delavcem pripravlja ministrstvo.

Ustava kot darilo

Prvošolčki in dijaki prvih letnikov so letos od Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v dar dobili izvod slovenske Ustave, kar je povzročilo nekaj polemik, zlasti med levičarji, večinoma pa je bila odločitev dobro sprejeta. Zgodil se je samo en večji incident, in sicer v Postojni, kjer so neznani posamezniki na prvi šolski dan na avtobusni postaji pri Šolskem centru Postojna odvrgli več poškodovanih in raztrganih izvodov Ustave. Ravnanje sta med drugimi ostro obsodili tudi Dijaška organizacija Slovenije (DOS) in Obalna dijaška skupnost, ki dogodek vidita predvsem kot resno opozorilo na pomanjkanje državljanske vzgoje v šolskem sistemu in pristojne organe pozivata k nujnim spremembam na tem področju. Želijo si, da bi takšna darila v prihodnje spremljala tudi razlaga.

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