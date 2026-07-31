Očitno se delajo neumne: sedanja opozicija je prakso “blokiranja” preiskovalnih komisij ustvarila sama, ko je vladala v prejšnjem mandatu

Piše: Sara Kovač

Sedajšnja opozicija danes ustvarjat vtis, da se je prvič v zgodovini zgodilo onemogočanje ustanovitve preiskovalnih komisij, čeprav je to prakso uvedla prav Klakočar Zupančičeva. Da je mera polna, ji pri tem asistirajo celo novinarji, ki se imajo za profesionalne.

Videoposnetek je bil objavljen s pripisom: “Eh Anže Božič, tole včeraj na 24ur zvečer pa ni bilo vredno prvih brkov PopTV. Svoje čase bi svojo Meiro Hot gostjo ‘izzval’ … kot to počne Slak Uroš, ne pa da pustiš, da takšne govori v eter brez posledic. Upam, da se nisi zbal njenega kriminalnega zaledja, pardon, družine.”

Objava je poleg kritik na račun novinarja Anžeta Božiča usmerjena predvsem v očitek, da sedanja opozicija zavaja, saj ko so bili v koaliciji so sami blokirali ustanovitev preiskovalne komisije. Posnetek se širi v času, ko so Gibanje Svoboda, SD in Levica vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Očitajo mu, da je z glasovanjem proti dnevnemu redu izrednih sej onemogočil ustanovitev opozicijskih parlamentarnih preiskovalnih komisij o primeru Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju političnih strank.

Posnetek primerja leto 2024 in 2026

V videu je najprej prikazan dogodek iz leta 2024, ko je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič preprečila ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije, ki sta jo zahtevali SDS in NSi. Predmet preiskave naj bi bilo financiranje slovenske energetike, vključno z družbo Gen-I. Kar je v nasprotju izjave Hotove iz 24ur, v kateri zatrjuje: “Nikoli nismo imeli tovrstnega predsednika državnega zbora in je prvič v parlamentarni zgodovini prišlo do tega, da se je onemogočilo vzpostavitev parlamentarnih preiskovalnih komisij.”

Dvojna merila in manipulacija

V nadaljevanju oddaje je poudarila tudi: “Ustava zapoveduje, da ko 30 poslancev poda podpis za zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije, le-ta mora biti ustanovljena.” A spomnimo, da je leta 2024 Klakočar Zupančičeva javno dejala, da preiskovalne komisije, ki jo je takrat predlagala opozicija ne bo dopustila. V posnetku pa je ob tem prikazana tudi izjava poslanca Gibanja Svoboda Boruta Sajovica iz leta 2024 o UKZ: “Nikoli ni bilo slišati iz njenih ust, da izredne seje ali uvrstitve na dnevni red ne bo predlagala.” A v posnetku je jasno povedala, da ustanovitve določene preiskovalne komisije ne bo dovolila.

Tudi poslanec in koordinator Levice Luka Mesec se je sprenevedal in dejal: “na mestu predsednika državnega zbora ne more sedeti nekdo, ki zlorablja ustavo. Poslovnik državnega zbora in ustava pravita: poslanci imajo pravico do sklica izredne seje in poslanci imajo pravico do sklica parlamentarne preiskave. Stevanović je obakrat sejo začel, potem pa kot poslanec glasoval proti temu, da bi bil dnevni red sprejet, in je pomagal njegovi koaliciji, da je vse skupaj padlo v vodo. To ni samo izmikanje pravilom, to je zloraba ustave.”

Očitki tudi na račun vodenja oddaje

Posebna kritika v objavi leti tudi na novinarja POP TV Anžeta Božiča. Saj med pogovorom ni opozoril na dogodke iz leta 2024 oziroma Hotove ni soočil preteklimi ravnanji njene koalicije, zaradi česar so bi gledalci dobili nepopolno sliko dogajanja.