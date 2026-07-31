Julij prinesel olajšanje: nižja inflacija

Piše: V. K.

Medletna inflacija je julija po podatkih statističnega urada padla na 2,9 odstotka, potem ko je bila junija pri 3,6 odstotka.

K njej so najbolj prispevale višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z junijem pa so bile cene predvsem zaradi sezonskih razprodaj oblačil in obutve nižje za 0,1 odstotka, navaja Statistični urad RS.

Julija smo bili priča tudi deflaciji. Razlogi za mesečno deflacijo: oblačila so se pocenila za 10,2 odstotka (prispevek −0,5 odstotne točke), obutev pa za 7,5 odstotka (−0,1 odstotne točke). Dodatno so padle tudi cene storitev ambulantne oskrbe (−7,8 odstotka) in delovanja osebnih prevoznih sredstev (−0,8 odstotka). Med podražitvami so najbolj izstopali počitniški paketi (+14,3 odstotka; +0,7 odstotne točke) in nastanitvene storitve (+4,9 odstotka).

Po harmoniziranem indeksu (HICP), ki je primerljiv z EU, je letna inflacija v Sloveniji znašala 3,0 odstotka, na mesečni ravni pa so se cene znižale za 0,3 odstotka.

Primerjava z državami evroobmočja

Podatki za EU so na voljo za junij 2026. Letna inflacija po HICP je v evroobmočju znašala 2,8 odstotka (mesec prej 3,2 odstotka). Najnižja je bila na Švedskem (1,0-odstotna), najvišja v Romuniji (9,2-odstotna). V Sloveniji je junija dosegla 3,7 odstotka in je bila za za skoraj tretjino (32 odstotkov) višja kot v državah z evrom.

Podatki za julij 2026 v EU še niso javno objavljeni.