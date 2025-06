Nadaljevanje Titove neuvrščenosti: Pirc Musarjeva znova v “jedrni Afriki”

Piše: C. R.

Predsednica RS Nataša Pirc Musar se je odpravila na turnejo po Afriki, povsem v slogu Josipa Broza Tita in gibanja neuvrščenih.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes na slovesnosti ob kenijskem državnem prazniku v nedeljo izpostavila pomen multilateralizma, v katerega po njenih besedah verjameta tako Slovenija kot Kenija. Danes je nato v Nairobiju odprla mednarodno konferenco, posvečeno varovanju ekosistemov in spodbujanju miru.

“Obe naši državi verjameta v multilateralizem, saj mir, pravičnost in blaginja ne smeta biti privilegij nekaterih na račun drugih,” je Pirc Musar dejala na osrednji slovesnosti ob kenijskem prazniku Madaraka Day, ki zaznamuje začetek notranje samouprave Kenije.

Na dogodku v mestu Homa Bay je predsednica poudarila tudi pomen zgodovinske borbe za suverenost in enakopravnost, so sporočili iz njenega urada.

Danes je nato Pirc Musar na Univerzi Jomo Kenyatta V Nairobiju skupaj s kenijskimi in slovenskimi partnerji odprla mednarodno konferenco, naslovljeno Slovenija in Kenija: opolnomočenje skupnosti, varovanje ekosistemov, spodbujanje miru.

Izpostavila je skupne projekte na področju upravljanja voda, trajnostno čebelarstvo in razvoj alternativnih gnojil. “Navdihuje me, da lahko s slovenskim satelitom pomagamo varovati kenijske vodne vire. Takšna partnerstva gradijo odpornost skupnosti, krepijo znanje in hkrati spodbujajo mir,” je poudarila.

Kot pojasnjujejo v predsedničinem uradu, Slovenija v sodelovanju z uradom Svetovnega programa za hrano Združenih narodov v Keniji krepi odpornost skupnosti v sušnih delih severovzhodne Kenije s prenosom znanj o sodobnem čebelarstvu. Cilj pred pol leta začetega projekta sta med drugim obnova degradiranih območjih in ustvarjanje dohodka.

Obenem se je predsednica danes še srečala z vodstvom agencij Združenih narodov v Nairobiju. Poudarila je, da so podnebne in stanovanjske krize globalne narave in zahtevajo globalne rešitve.

“Naš planet bo izrekel zadnjo besedo o prihodnosti naše civilizacije, če ne bomo nehali igrati na srečo. Naš čas za ukrepanje je zdaj,” je dejala ob pozivu k okrepitvi Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) in Programa Združenih narodov za naselja (UN – Habitat).

Ob robu obiska se je predsednica srečala tudi s predstavniki slovenskih podjetij Roto in Cetis, ki delujeta v Keniji, ter z obiskom podjetja Kewat, ki je del skupine Roto, izrazila podporo nadaljnji krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama.

S tem je Pirc Musar zaključila obisk Kenije, ki ga je začela v soboto. Sedaj se odpravlja na Madagaskar, kjer bo v sredo obiskala skupnost Akamasoa, ki jo vodi misijonar slovenskega rodu Pedro Opeka. Pot po državah vzhodne Afrike bo v četrtek zaključila v Etiopiji.