Na volitvah v Saški-Anhalt prepričljiva zmaga AfD

Piše: C. R., STA

Alternativa za Nemčijo (AfD) je na današnjih volitvah v vzhodni zvezni deželi Saška-Anhalt prepričljivo zmagala. Kot kažejo volilne projekcije nemških televizij, naj bi dobila 44,5 odstotka glasov. Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sicer ostaja negotovo, ali bo stranka dosegla večino, ki ji bo omogočila vladanje.

Na drugo mesto naj bi se uvrstili doslej vladajoči krščanski demokrati (CDU) z 18,5 odstotka glasov, za njimi pa Levica z 9,5 odstotka, Zeleni z 9 odstotki, Socialdemokrati (SPD) z 8 odstotki ter Zavezništvo Sahre Wagenknecht s 5 odstotki. Liberalna FDP naj bi dobila le dva odstotka glasov. Če bodo ti izidi potrjeni, bo to pomenilo 39 sedežev za AfD v 83-članskem deželnem parlamentu, medtem ko je za absolutno večino potrebnih 42. CDU kaže na 16 sedežev, Levica in Zeleni naj bi jih dobili po 8, SPD 7, Zavezništvo Sahre Wagenknecht pa 5.

Vodja AfD v zvezni deželi Ulrich Siegmund je ob tem za televizijsko hišo ARD dejal, da trenutno “sicer še ni mogoče reči, ali bom predsednik vlade Saške-Anhalt, a zgodovino smo že spisali”. Na vprašanje o morebitnem povolilnem sodelovanju s CDU je dejal, da “je glavna težava v tem, da druge politične sile z nami nočejo sodelovati”. “Jasno je, da vladanje zahteva občutek odgovornosti do države, vendar o migracijski politiki ni mogoče sklepati kompromisov,” je dodal. “Ne sodelujemo z ekstremisti in predvsem ne s skrajnimi desničarji,” pa je za ARD projekcije izidov komentirala generalna sekretarka CDU Franziska Hoppermann.

Na prejšnjih deželnih volitvah leta 2021 je CDU dobila 37,1 odstotka glasov, deželo pa vodi v koaliciji z FDP in levosredinsko SPD. Medtem ko je AfD v primerjavi z zadnjimi volitvami sodeč po projekcijah pridobila 23,7 odstotne točke, je CDU izgubila 18,6 odstotne točke. SPD naj bi obdržala približno enako podporo, Zeleni so pridobili tri odstotne točke, Zavezništvo Sahre Wagenknecht pa pet odstotnih točk. FDP naj bi izgubila 4,4 odstotne točke, Levica pa 1,5 odstotne točke.

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