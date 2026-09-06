Kako se bodo tokrat obnesla pogajanja za mir v Ukrajini? – Do sedaj so se namreč vsa sfižila.

Piše: C. R., STA

Posebna odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes prvič obiskala Kijev, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Oba ameriška odposlanca in Putin so imeli triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini že včeraj. V Kremlju so pogovore označili kot “izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem”, iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev.

Trump je v petek zvečer dejal, da Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Moskvo in Kijev pošilja s predlogom za končanje več kot štiri leta trajajoče vojne v Ukrajini. Witkoff in Kushner, ki sta v imenu ZDA posredovala v dosedanjih diplomatskih prizadevanjih med Kijevom in Moskvo za končanje vojne v Ukrajini, sta bila v Moskvi že večkrat, medtem ko Kijeva doslej še nista obiskala. Ameriška odposlanca naj bi tako po napovedih francoske tiskovne agencija AFP tako danes prispela prispela v Ukrajino na pogovore s predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Zelenski je v petek predlagal, da bi v času njunih obiskov v prestolnicah Rusije in Ukrajine obveljalo premirje med vojskujočima se stranema. Putin je v soboto napovedal, da bo z današnjim dnem za tri dni ustavil zračne napade na ukrajinsko prestolnico. Tridnevna prekinitev ruskih napadov je povezana z varnostjo pogajalcev ZDA. Tudi Ukrajina je po predhodnih navedbah zagotovila, da med njunim obiskom ne bo izvajala zračnih napadov na Rusijo. Zelenski je pozval Moskvo k vzajemnemu premoru, da bi zagotovili varnost delegacije ZDA.

Prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini, ki traja že več kot štiri leta in pol, so v zadnjih mesecih zastala, potem ko se je pozornost ZDA preusmerila na vojno z Iranom. Vprašanje pa je, kako se bodo obnesla tokrat.

Svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov je po sobotnem srečanju v Kremlju novinarjem dejal, da je ameriška stran predstavila “več idej” za končanje vojne. Putin je sicer v uvodu v srečanje pred kamerami opozoril, da “razmere seveda niso preproste”.

“Predstavniki ZDA so se na ta obisk temeljito pripravili. Niso zgolj znova poudarili svoj običajni interes za hiter konec sovražnosti, temveč so predstavili tudi vrsto idej o možnih poteh do rešitve,” je dejal Ušakov. Kot je še poudaril, je ruska stran “izrazila prepričanje, da bodo zastavljeni cilji doseženi”, ni pa razkril, za katere konkretne cilje gre.

Tiskovni predstavnik Bele hiše je pozneje za AFP povedal, da sta odposlanca “razpravljala o vsebinskih načrtih za nadaljnje korake, ki bodo objavljeni v prihodnjih tednih.”