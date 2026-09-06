Na volitvah v deželi Saška-Anhalt visoka udeležba

Piše: C. R., STA

Volilna udeležba na današnjih volitvah v nemški zvezni deželi Saški-Anhalt je po podatkih deželne volilne komisije znatno višja kot pred petimi leti. Do 16. ure je glas oddalo 65,3 odstotka od skupaj 1,7 milijona volilnih upravičencev, to pa je že več od končne udeležbe na zadnjih volitvah, poročajo nemški mediji.

Na volitvah leta 2021 je udeležba do 16. ure dosegla 41 odstotkov, končna volilna udeležba, vključno z glasovi po pošti, pa je bila takrat 60,3-odstotna. Volilna komisija je sporočila, da je glasovanje doslej potekalo nemoteno in brez “nesorazmerno dolgih čakalnih dob”. Glede na predvolilne ankete se obeta prepričljiva zmaga Alternative za Nemčijo (AfD).

Javnomnenjske ankete ji napovedujejo od 41 do 43 odstotkov glasov, trenutno vladajočim vladajočim krščanskim demokratom (CDU) pa okoli 22 odstotkov. Tretja najmočnejša sila bi bila Levica z okoli 12 odstotki. Petodstotni prag za vstop v deželni parlament naj bi prestopili tudi levosredinska SPD in Zeleni. Volišča se bodo zaprla ob 18. uri, ko je mogoče pričakovati tudi prve napovedi volilnih izidov.