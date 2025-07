Na Hrvaškem ustanavljajo nov organ za žrtve komunističnega režima

Piše: C. R., STA

Predsednik poslanske skupine Domovinskega gibanja Ivica Kukavica je v sredo po poročanju HRT medtem pojasnil, da bo novi organ, ki se bo ukvarjal z žrtvami komunističnega režima, imel nalogo, da se “po 80 letih teme in vsega, kar se je dogajalo na Hrvaškem v povojnih 40. letih, vrnejo na Hrvaško kosti vseh Hrvatov, ki so raztresene po Avstriji in Sloveniji”.

Penava je bil do nedavnega župan mesta Vukovar, a na lokalnih volitvah ni osvojil novega mandata. Poleg vodenja komisije ostaja tudi podpredsednik hrvaškega sabora.

V Zagrebu se je sicer že v torek sestala slovensko-hrvaška medvladna mešana komisija za urejanje vojnih grobišč.

Na seji so se dogovorili, da bo Slovenija Hrvaški predala posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev, za katere je bilo nedvoumno ugotovljeno, da so hrvaške. Hkrati so dosegli tudi dogovor, da bodo pri grobiščih, za katera ni popolnih informacij o narodnosti žrtev, slovenski in hrvaški strokovnjaki sodelovali pri ekshumaciji in iskanju vojnih grobišč.