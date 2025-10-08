Levičarska županja zabodena v Nemčiji, zabodel naj bi jo njen posvojeni migrantski sin

Piše: C. R.

Novoizvoljena županja Herdecka, Iris Stalzer (SPD), je bila v torek, 7. oktobra 2025, brutalno napadena v svojem domu in hudo ranjena z nožem. Policija poroča, da je bila večkrat zabodena v zgornji del telesa. Po napadu so jo z reševalnim helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer ostaja v kritičnem, a stabilnem stanju. Po navedbah nemških medijev naj bi bila zabodena kar trinajstkrat.

Ob napadu sta bila v hiši prisotna njena posvojena TUJERODNA otroka, stara 15 in 17 let, ki prihajata izven Evrope. Oba so po dogodku pridržali in ju zaslišali. Po poročilih časnika Bild je bil sin že na kraju dogodka aretiran, medtem ko naj bi 17-letna hči v preteklosti že sodelovala v incidentu z nožem – poleti naj bi napadla mater. Sosedje so povedali, da so nekaj minut pred napadom slišali glasen prepir med županjo in njenim mlajšim sinom. Policija uradno ne želi potrditi, ali so otroci vpleteni kot osumljenci ali zgolj kot priče, saj je preiskava še v teku.

Po poročanju agencij Reuters in AP je Stalzerjeva po operaciji prišla k zavesti in dejala, da ve, kdo jo je napadel, a imena storilca ni želela razkriti. Organi pregona trenutno ne vidijo znakov, da bi bil napad politično motiviran, temveč preiskujejo morebiten družinski motiv.