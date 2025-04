Le Penova v Franciji obsojena zaradi obtožb, s katerimi se sooča tudi francoski premier, a osrednji mediji o tem molčijo

Piše: A. S./ STA

V Franciji je bila včeraj Marine Le Pen iz Nacionalnega zbora spoznana za krivo na sojenju glede zlorabe evropskih sredstev. Tožilstvo je pred sojenjem zahtevalo kazen v višini 300.000 evrov, zaporno kazen in petletno prepoved kandidiranja za politične funkcije.

Po trenutnih anketah se sicer Le Penovi obeta dober rezultat na francoskih predsedniških volitvah, ki bodo leta 2027. Vendar pa ji bo, če bo tožilstvo doseglo svoje, ne bo dovoljeno kandidirati za predsednico Francije. Številni francoski politični komentatorji so pred sojenjem opozarjali na resne posledice za demokracijo, če se bo sodstvo vmešalo v proces izbire voditelja države. Še bolj `zanimivo´ pa je dejstvo, da naj bi se z istimi obtožbami glede zlorabe sredstev soočal tudi trenutni francoski premier François Bayrou.

Točneje, obtožen je, da je skupaj s svojo sredinsko stranko Demokratično gibanje (MoDem), zlorabljal sredstva EU parlamenta, ker naj bi dajal posameznikom fiktivne zaposlitve poslanskih asistentov v EU parlamentu. Med leti 2005 in 2017 so bili ti posamezniki plačani z evropskimi sredstvi, namenjenimi za asistente evropskih poslancev, čeprav so pravzaprav opravljali delo za stranko v Franciji, ki ni bilo povezano z njihovo uradno zaposlitvijo.

Preiskava se je začela že leta 2017, ko je bil Bayrou imenovan iz strani Macrona za pravosodnega ministra. Njen namen je bil ugotoviti ali je njegova stranka res sistematsko plačevala svoje osebje, ki se je ukvarjalo z delom stranke ne s pomočjo evropskim poslancem z evropskimi sredstvi v višini 1,4 milijona evrov. Leta 2019 je bila proti Bayrouju dvignjena obtožnica, ki ga bremeni »sodelovanja pri zlorabi javnih sredstev«. Zaradi tega je tudi odstopil kot pravosodni minister.

No, februarja 2024 je sodišče v Parizu Bayrouja oprostilo zaradi pomanjkanja dokazov o tem, da je on osebno odobril ali vedel za takšne nezakonite prakse. Kljub temu je sodišče obsodilo pet bivših evropskih poslancev njegove stranke na pogojno zaporno kazen in globe, oglobilo pa je tudi Demokratično gibanje ua 350.000 evrov. Tožilec se je pritožil na sodbo, saj da so bili dokazi dovolj jasni glede njegove odgovornosti. Bayrou trenutno čaka na drugo sojenje, začetek katerega še ni določen.

Če se vrnemo k sodbi Le Penove, je bilo poleg nje na zatožni klopi še 23 oseb, med njimi devet nekdanjih evropskih poslancev in 12 asistentov. Slednji so bili spoznani za krive okoriščanja z ukradenimi sredstvi. Sodišče je ocenilo, da so povzročili skupno škodo v višini 2,9 milijona evrov, ker je Evropski parlament plačeval ljudi, ki so dejansko delali za njeno stranko.

Glede prepovedi kandidiranja še ni jasno ali bi ta stopila v veljavo takoj, in kakšno bo trajanje morebitne prepovedi. Tako še ni znano, ali bo kazen Le Pen onemogočila, da bi se leta 2027 potegovala za predsedniški položaj.

Nacionalni zbor je sicer po lanskih parlamentarnih volitvah postal največja stranka v francoskem parlamentu, nekdanja vodja stranke Le Pen pa bi lahko leta 2027 v svojem četrtem poskusu končno zasedla predsedniški položaj. Javnomnenjske ankete ji trenutno napovedujejo, da bi se brez težav uvrstila v drugi krog.

Če ji bo sodišče onemogočilo kandidaturo, bi se lahko za predsedniški položaj potegoval evropski poslanec in trenutni vodja RN, 29-letni Jordan Bardella.

We are not from the same political camp as Marine Le Pen @MLP_officiel, but we nevertheless strongly oppose weaponizing judiciary against political rivals. This not only casts a bad light on the rule of law, but directly undermines the very essence of democracy. It started in… https://t.co/MuCx5eP5mh — Janez Janša (@JJansaSDS) March 31, 2025