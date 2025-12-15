Krokodilje solze Nataše Pirc Musar, Roberta Goloba in Tanje Fajon

Piše: C. R.

Odločno obsojam antisemitizem, versko sovraštvo in vse oblike nasilja, je po nedeljskem strelskem napadu na sydneyjski plaži Bondi, v katerem je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, vključno z enim od napadalcev, danes sporočila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Svojcem žrtev je izrekla sožalje.

“Globoko me je užalostila novica o množičnem streljanju na plaži Bondi v Sydneyju, ki je terjalo številna nedolžna življenja,” je na omrežju X objavila predsednica.

Svojcem žrtev je izrekla sožalje in izrazila solidarnost z Avstralijo. “Odločno obsojam antisemitizem, versko sovraštvo in vse oblike nasilja. Takšna dejanja nimajo mesta v naši družbi,” je še poudarila.

Pred tem sta napad, v katerem je bilo poleg 16 smrtnih žrtev ranjenih več kot 40 ljudi, v nedeljo obsodila premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon.

Tarča napada, ki ga obravnavajo kot teroristično dejanje, je bila judovska skupnost. Na priljubljeni plaži je namreč potekalo praznovanje ob začetku judovskega festivala hanuka z udeležbo več tisoč ljudi.

No, precej dvoličen odziv glede na to, da je celotna vlada, pa tudi Pirc Musarjeva, ves čas širila Hamasovo agendo o genocidu, s tem pa mnogi obravnavajo Jude kot genociden narod. Prav to je tudi spodbudilo krvav napad. Skratka, krokodilje solze.