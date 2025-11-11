Piše: Vančo K. Tegov

Kremelj je danes sporočil, da si želi čimprejšnjega konca vojne v Ukrajini, vendar so prizadevanja za iskanje rešitve zastala, poroča Reuters.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov se je odzval na petkove komentarje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med srečanjem z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom dejal: “Mislim, da se strinjamo, da se bo ta vojna končala v ne tako oddaljeni prihodnosti.”

Peskov je v pogovoru z novinarji ponovil stališče Moskve, da se bo vojna končala šele, ko bo Rusija dosegla svoje cilje, in to raje stori s političnimi in diplomatskimi sredstvi.

“Toda trenutno je na pavzi, situacija je v zastoju. V zastoju je brez naše krivde,” je dodal in za to okrivil Ukrajino. Kijev in njegovi evropski zavezniki zavračajo obtožbe Moskve, da blokirajo mirovna prizadevanja. Od 23. julija ni bilo neposrednih pogovorov med Rusijo in Ukrajino.

Trump je poskušal prepričati ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega, da se sestaneta, vendar je Kremelj dejal, da se takšno srečanje lahko zgodi le v Moskvi, kar je Zelenski zavrnil. Večkrat je dejal, da ne verjame, da si Putin resnično želi miru. Pravzaprav sedaj je bolj ko ne prisoten ping-pong na obeh straneh, Rusija rabi čas za zapolnitve svojih enot in tudi za obnovo tehnike, ki ima »ohoho« staro letnico, Ukrajina pa da le doseže, dobi dolgo pričakovane in zelo potrebne tomahawke, s katerimi bo in smela ogrožati Rusijo globoko v njeni notranjosti ter jo narediti ranljivo in manj varno ter dekoncentrirano oziroma angažirano na več koncih hkrati.

Peskov je dejal, da Kijev ni pripravljen nadaljevati dialoga. »Evropejci jih na vse načine spodbujajo, saj mislijo, da lahko Ukrajina zmaga v vojni in si zagotovi svoje interese z vojaškimi sredstvi,« je opozoril. Peskov dodaja, da je to glede na razmere na fronti globoko zmotno prepričanje.

Resnica o petelinjenju na tujem dvorišču

Ko se vojna bliža četrtemu letu, Rusija nadzoruje približno 19 odstotkov ukrajinskega ozemlja in si močno prizadeva zavzeti mesti Pokrovsk in Kupjansk. Le s tem bo želela pustiti vtis o njenem napredovanju, kar je pa daleč od resnice. Še enkrat le potrdim mojo maksimo, da čim dlje traja vojna več izgublja napadalec, ki je na tujem dvorišču. To dvorišče nikoli ne bo njegovo. Tako je tudi z Rusi. Iz vseh nekoč zasedenih tujih dvorišč so se vrnili z velikimi človeškimi in moralnimi izgubami, seveda tudi z manj svojimi nič dolžnimi in nič krivimi vojaki. Največ petelinov je ostalo v Moskvi po kabinetih, petelini ki so bili na zasedenih ozemljih niso zaključili svoje petelinjenje na tujih dvoriščih. Premagani so bili. In tam za vedno ostali.

Tudi iz tega, zadaj že kmalu štiriletnega petelinjega ruskega boja bodo prišli oskubljeni ali pa brez svojih petelinov.