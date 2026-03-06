(KOMENTAR) Razorožujoč mir – tudi za Bližnji vzhod!

Piše: Blagovest.si

Kako naj se kristjan odziva na trenutno dogajanje na sicer že kar pregovorno nemirnem Bližnjem vzhodu? Vprašanje je zapleteno glede na to, da se je zaradi mednarodne geopolitike praktično ponovila zgodba iz Venezuele. No, ne povsem, kajti iranski režim, ki je resnično nevaren za svetovni mir, je precej trši oreh od Madurovega režima.

Marsikdo se ob zgodbah s povratkom evakuiranih Slovencev priduša, malo nad njimi, češ kaj so rinili tja dol, malo pa tudi nad svetovno politiko, zlasti ZDA ter Izraelom. Velikokrat so te kritike zelo površinske in vidijo samo bombe, ki trenutno letijo predvsem iz Teherana na sosednje države. In povzročajo posledice ne samo za letalski promet, pač pa tudi pri globalnih cenah energentov. Zato ne preseneča, da marsikdo zlobno komentira, da sta Donald Trump in Vladimir Putin velika zaveznika. Ker bo Rusija zaradi zapore Perzijskega zaliva v položaju, ko bo edina lahko Evropi ponudila plin in nafto. Za ekstremno visoko ceno, se razume.

Vendar stvari niso tako enostavne, kot se zdijo. Ko spremljamo mednarodne politike, gredo informacije skozi filter posrednikov. Ki prepuščajo tisto, kar želijo, da ljudje slišijo. Informacije so torej filtrirane. Podobno je bilo že pri razmerah v Gazi. Večina tudi ne razume ozadij. Velikokrat se osredotočamo samo na to, kar tisti trenutek vidimo. To pa so rakete, ki frčijo iz Irana in rušijo vse okoli sebe. Govori se celo o iranskem napadu na Evropo.

Marsikdo se bo spomnil, kaj je v začetku svojega mandata govoril ameriški predsednik Donald Trump med vrsticami. Da namreč ZDA ne bodo več svetovni policaj. Toda tam, kjer bo potrebno, bodo ukrepali. Ko je šlo za padec Madurovega režima, je šlo za to, da je venezuelska nafta za smešno nizko ceno prihajala v roke Kitajcem. A to ni vse. Tudi v širšem smislu spadata Iran in Venezuela v kitajsko geostrateško območje. Ne pozabimo, da se v istem območju nahaja Rusija, ki ima prav zaradi Kitajcev “dovoljenje”, da že peto leto izčrpava Ukrajino na vojaški način. Iran pa je bil ves čas tudi podpornik jemenskih hutijevcev ter teroristov iz Hamasa ter Hezbolaha. To seveda velja za ajatolski režim v Teheranu, ki vlada neprekinjeno že od leta 1979, vpleten pa je v terorizem, pranje denarja ter predstavlja trajno grožnjo miru v regiji.

