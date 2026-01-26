Kitajski general obtožen izdaje jedrskih skrivnosti ZDA

Piše: C. R.

Najvišji kitajski general je obtožen puščanja informacij o državnem programu jedrskega orožja ZDA in sprejemanja podkupnin za uradna dejanja, vključno s povišanjem častnika v obrambnega ministra, so povedali ljudje, seznanjeni s poročilom o obtožbah.

Poročilo, ki so se ga v soboto zjutraj udeležili nekateri najvišji vojaški častniki, je potekalo tik preden je kitajsko ministrstvo za nacionalno obrambo šokantno napovedalo preiskavo generala Zhang Youxia, ki je nekoč veljal za najbolj zaupanja vrednega vojaškega zaveznika kitajskega voditelja Xi Jinpinga. Ta izjava je vsebovala le malo podrobnosti, razen preiskave hudih kršitev strankarske discipline in državnih zakonov.

Vendar pa ljudje, seznanjeni s poročilom – ki do zdaj ni bilo objavljeno – pravijo, da je Zhang pod preiskavo zaradi domnevnega oblikovanja političnih klik, kar opisuje prizadevanja za izgradnjo vplivnih mrež, ki spodkopavajo enotnost stranke in zlorabe svoje avtoritete znotraj najvišjega vojaškega organa odločanja Komunistične partije, znanega kot Centralna vojaška komisija.

Oblasti preiskujejo tudi njegov nadzor nad vplivno agencijo, odgovorno za raziskave, razvoj in nabavo vojaške opreme. Tisti, ki so seznanjeni s poročilom, so povedali, da naj bi Zhang v zameno za uradna napredovanja v tem visokoproračunskem sistemu javnih naročil sprejel ogromne vsote denarja.

Najbolj šokantna obtožba, razkrita med zaprtim poročilom, je bila, da je Zhang ZDA posredoval ključne tehnične podatke o kitajskem jedrskem orožju.

Nekateri dokazi proti Zhangu so prišli od Gu Juna, nekdanjega generalnega direktorja Kitajske nacionalne jedrske korporacije, državnega podjetja, ki nadzoruje vse vidike kitajskih civilnih in vojaških jedrskih programov, so povedali ljudje, seznanjeni s poročilom. Peking je prejšnji ponedeljek napovedal preiskavo Guja zaradi domnevnih hudih kršitev strankarske discipline in državnih zakonov.

Med sobotnim poročilom so oblasti razkrile, da je preiskava Guja povezala Zhanga s kršitvijo varnosti v kitajskem jedrskem sektorju, so povedali viri. Podrobnosti o kršitvi med poročilom niso bile razkrite.

Zhang, star 75 let, in Gu nista bila dosegljiva za komentar. V izjavi za Wall Street Journal je Liu Pengyu, tiskovni predstavnik kitajskega veleposlaništva v Washingtonu, dejal, da odločitev stranke, da preišče Zhanga, poudarja, da vodstvo ohranja »pristop popolne pokritosti in ničelne tolerance k boju proti korupciji«.

Nekateri analitiki pravijo, da Xijev najnovejši ukrep proti korupciji in nelojalnosti v oboroženih silah pomeni najagresivnejše razstavljanje kitajskega vojaškega vodstva od Mao Zedongove dobe.

Tako kot Xi je tudi Zhang, član elitnega politbiroja stranke, eden od kitajskih »knezov«, kar je vzdevek za potomce revolucionarnih starešin in visokih strankarskih uradnikov. Zhangov oče se je boril ob boku Xijevega očeta med kitajsko državljansko vojno, ki je leta 1949 privedla do prevzema oblasti s strani Maovih komunističnih sil, oba pa sta se kasneje povzpela na visoke položaje.

»Ta poteza je brez primere v zgodovini kitajske vojske in predstavlja popolno uničenje visokega poveljstva,« je dejal Christopher Johnson, vodja podjetja China Strategies Group, svetovalnega podjetja za politična tveganja.

Sobotni interni sestanek je Zhangov padec povezal tudi z napredovanjem nekdanjega obrambnega ministra Li Shangfuja. Zhang naj bi pomagal pri Lijevem napredovanju v zameno za visoko podkupnino, so povedali viri.

Lijev padec se je začel leta 2023, ko je izginil iz javnosti in bil kasneje odstavljen z mesta obrambnega ministra. Stranka ga je naslednje leto izključila zaradi korupcije. Lija za komentar ni bilo mogoče doseči.

V znak globine trenutne preiskave je Xi naročil delovni skupini, naj izvede poglobljeno preiskavo Zhangovega mandata poveljnika vojaške regije Shenyang, ki je trajal pet let, od 2007 do 2012, so povedali nekateri viri, seznanjeni s sestankom. Ekipa je zdaj prispela v severovzhodno mesto Shenyang, so povedali, predvsem pa se je odločila za bivanje v lokalnih hotelih namesto v vojaških oporiščih, kjer bi imel Zhang mrežo podpore.

Oblasti so že zasegle mobilne naprave častnikom, ki so se povzpeli v činih skupaj z Zhangom in generalom Liu Zhenlijem, načelnikom oddelka skupnega štaba, čigar preiskava je bila prav tako napovedana v soboto, so povedali nekateri viri, saj na tisoče častnikov, povezanih z njima, postaja potencialne tarče. 61-letnega Liuja za komentar ni bilo mogoče doseči.

Padec Zhanga in Liuja širi Xijeva dolgoletna prizadevanja za odstranitev častnikov, ki veljajo za koruptivne in politično nezanesljive.

Čiščenje celo enega od Xijevih osebnih prijateljev, Zhanga, kaže, da Xijeva protikorupcijska vnema zdaj nima meja, je dejal Johnson, vodja skupine za kitajske strategije, ki je dve desetletji služil v Centralni obveščevalni agenciji, med drugim kot vrhunski kitajski analitik.

»Xi si je v zgodnjih letih protikorupcijske kampanje prizadeval preprečiti obsežno odpuščanje najvišjih častnikov, tako da ni ciljal na aktivne višje generale in ključne dele vojske, kot so strateške raketne sile«, je dejal Johnson. »Kasneje je spoznal, da je to nemogoče, in ta poteza je razplet tega procesa.«

Analitiki pravijo, da je zaradi nepreglednosti kitajskega političnega sistema težko ugotoviti natančne motive Xija za likvidacijo dolgoletnega zaveznika v kitajski vojski, znanega kot Ljudska osvobodilna vojska (PLA). Notranja pojasnila, posredovana strankarski eliti – kot so tista v sobotnem poročilu – ne odražajo vedno popolne ali resnične motivacije za Xijevimi odločitvami.

Kljub temu je sobotni uvodnik PLA Daily, vodilnega vojaškega časopisa, nakazal pomen političnih dejavnikov v primeru proti Zhangu, ki ga je časopis obtožil, da je »hudo poteptal in spodkopal« institucionalno podlago avtoritete predsednika centralne vojaške komisije (CMC). To kaže, da je »Zhang imel preveč moči in je ogrožal samega Xija,« je dejal Lyle Morris, višji sodelavec za zunanjo politiko in nacionalno varnost na Inštitutu za azijsko družbo. Stranka je poudarila, da ima Xi kot predsednik CMC najvišjo oblast nad vojsko in predstavlja poveljstvo stranke nad oboroženimi silami, je dejal Morris. »Torej, poudarjanje takšne kršitve kaže, da je bil Zhang v nasprotju z Xijevo hierarhijo poveljevanja.«

Ne glede na razloge, Xijeva odločitev, da odstavi Zhanga, kaže, da je »prepričan v svojo utrditev moči nad vojsko,« je dejal Morris. »To ni znak šibkosti, temveč moči za Xija.«

Z obglavljenjem poveljniške strukture, so povedali nekateri ljudje, seznanjeni s poročilom, Xi sporoča, da so razširjena korupcija, zakoreninjene mreže pokroviteljstva in razkritje državnih skrivnosti eksistencialne grožnje njegovemu cilju pridobitve nadzora nad Tajvanom, demokratično samoupravnim otokom, ki ga Peking razglaša za svoje ozemlje.

Vendar pa nekateri analitiki pravijo, da bo posledično izpraznitev višjih vrst verjetno vplivala na bojno učinkovitost in bi lahko zmanjšala neposredno tveganje invazije čez ožino, saj se Xi preusmerja k bolj premišljeni strategiji. Zdi se, da Peking najprej išče dogovor s predsednikom Trumpom glede Tajvana, medtem ko se obe velesili pripravljata na pomembna pogajanja o trgovinskih in varnostnih zadevah letos. Vsako Trumpovo omahovanje glede varnosti Tajvana bi lahko omajalo zaupanje Tajpeja v ameriško odločnost.

Od poletja 2023 je stranka odstavila najvišje častnike v kitajski vojski, letalstvu, mornarici, strateških raketnih silah in paravojaški policiji, pa tudi v glavnih poveljstvih na območju operacij – vključno s tistim, ki je osredotočeno na Tajvan. V zadnjih dveh letih in pol je bilo več kot 50 visokih vojaških častnikov in direktorjev obrambne industrije podvrženih preiskavi ali razrešenih s položaja, kažejo uradna razkritja, ki jih je pregledal Journal.

Osrednja vojaška komisija je imela na začetku svojega trenutnega mandata leta 2022 šest profesionalnih vojaških članov. Zdaj ima le enega aktivnega uniformiranega častnika, generala Zhanga Shengmina, ki je bil v podpredsednika povišan šele oktobra po čistki drugega generala, ki je opravljal to funkcijo. Za razliko od Zhanga Youxie in Liu Zhenlija, ki sta bojna veterana, je Zhang Shengmin večino svoje kariere služil kot politični častnik in disciplinski inšpektor, odgovoren za uveljavljanje lojalnosti in krepitev morale.

»Glede na velikost in kompleksnost nadzora nad katero koli veliko in sofisticirano vojaško organizacijo je ta vakuum na vrhu nevzdržen,« je dejal M. Taylor Fravel, direktor programa za varnostne študije na Tehnološkem inštitutu Massachusettsa. Dodal je, da bo to »zagotovo vplivalo na trenutno pripravljenost PLA za izvajanje večjih, kompleksnih vojaških operacij v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju«.

Vir: https://www.wsj.com/world/china/chinas-top-general-accused-of-giving-nuclear-secrets-to-u-s-b8f59dae