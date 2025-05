Kardinali na zadnji kongregaciji pred začetkom konklava; znano tudi, kdaj se bo pokadilo iz dimnika Sikstinske kapele

Piše: C. R.

Na zadnji, dvanajsti kongregaciji so se kardinali osredotočili na lastnosti, ki so pomembne za prihodnjega papeža, denimo to, da je pastir in graditelj mostov.

Spodbujati bi moral tudi reforme, ki jih je začel papež Frančišek na področju zakonodaje o zlorabah, gospodarskih vprašanj in rimske kurije, je po kongregaciji, na kateri je sodelovalo 173 kardinalov, po poročanju portala Vatican News sporočil tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni.

Pravico, da volijo novega papeža, imajo sicer samo kardinali volivci, ki so bili na dan smrti papeža mlajši od 80 let. Tokrat jih je 135, a so pred dnevi iz Vatikana sporočili, da se konklava zaradi bolezni dva ne bosta udeležila. Njunih imen niso sporočili.

To je doslej največja in najbolj mednarodna skupina kardinalov elektorjev, saj prihajajo iz 71 držav z vseh koncev sveta. Okoli 80 odstotkov jih je imenoval Frančišek, ti so tudi relativno mladi in bo to zanje prvi konklave.

V sredo se bodo po dopoldanski maši zbrali v Sikstinski kapeli ob 16.30 in pod freskami renesančnega umetnika Michelangela izbirali novega papeža. Praviloma ga izberejo iz vrst kardinalov elektorjev, so bili pa v zgodovini tudi papeži, ki niso bili niti duhovniki.

Prvo glasovanje bodo kardinali lahko opravili že v sredo, nato pa vsak dan največ štiri. Kandidat mora zbrati najmanj dvotretjinsko večino, kar za tokratne volitve pomeni 89 glasov.

Bruni je danes še sporočil, da v sredo prvega dima ne gre pričakovati pred 19. uro. Do izvolitve novega papeža bodo nato kardinali vsak dan glasovali štirikrat, dvakrat pa se bo pokadilo iz dimnika.

Če papeža ne bodo izvolili v sredo, bi se v četrtek iz dimnika lahko prvič pokadilo okoli poldneva, nato pa še okoli 19. ure. Če bi ga izvolili v četrtek že na prvem glasovanju, pa bi se lahko beli dim pokadil okoli 10.30, po tretjem glasovanju pa ob 17.30, je še pojasnil Bruni.

Glasovanje lahko traja tudi več dni, v tem času pa kardinali elektorji nimajo stika z zunanjim svetom. Pod prisego so tudi zavezani molčečnosti. Javnost z odločitvijo seznanijo s sežigom glasovalnih lističev. Če se iz dimnika Sikstinske kapele pokadi črn dim, novi papež ni bil izvoljen, če je bel, pa so ga izvolili. Izvolitev pospremi tudi zvonjenje.

Papež Frančišek, ki je bil prvi papež iz Latinske Amerike, je Cerkev vodil 12 let. Umrl je 21. aprila v starosti 88 let.