Kaj je sploh pomenil buren prepir v Beli hiši?

Piše: Andrej Sekulović

Ameriški predsednik Donald Trump bi moral z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim podpisati dogovor o redkih rudninah med obema državama, a se je obisk Zelenskega v Beli hiši sprevrgel v prepir.

Trump hoče za podporo Ukrajini dogovor o rudninah, s katerim naj bi ZDA dobile zagotovila za poplačilo vseh milijard, ki so jih do sedaj namenile Kijevu. Zelenski je najprej zavrnil takšen predlog, zaradi česar sta si z novim ameriškim predsednikom izmenjala kar nekaj ostrih besed, čeprav se je zdelo, da sta državi našli rešitev in da se bo njun odnos znova umiril. Ukrajinska delegacija z Zelenskim na čelu je v petek, 28. februarja, tako obiskala Washington, da bi z ZDA podpisala dogovor. Namesto tega pa je pred kamerami svetovnih medijev prišlo do še ostrejšega prepira med Trumpon in njegovim podpredsednikom JD Vanceom ter Zelenskim. Ukrajince so predčasno odslovili iz Bele hiše.

Dogovor o redkih rudninah

Trump si je že od začetka februarja prizadeval za sklenitev dogovora, ki bi ga morala z Zelenskim podpisati konec minulega tedna. Dogovor določa, da bi Ukrajina v zameno za pomoč ZDA slednjim zagotovila redke rudnine. Dogovor ni vključeval varnostnih zagotovil, brez katerih pa po besedah Zelenskega ne more priti do premirja. Po drugi strani pa Trump meni, da bi takšna jamstva moral dati Bruselj, ne Washington. Že pred podpisom dogovora je tudi glede prizadevanj Zelenskega o vstopu Ukrajine v Nato dejal, da lahko na to pozabijo. Dodal je, da bi morala za obrambo Ukrajine prispevati Evropa veliko več. Po podatkih nemškega raziskovalnega inštituta Kiel so ZDA namreč do konca prejšnjega leta kot največja donatorka Ukrajini namenile že slabih 120 milijard dolarjev, Evropska unija pa manj od polovice tega. Trump je zato dejal, da bodo tako ZDA »dobile svoj denar nazaj«. Pred obiskom Zelenskega v Beli hiši je ukrajinski premier Denis Šmigaj sporočil, da je vlada dogovor potrdila. Z dogovorom naj bi ustanovili skupni sklad, ki bo namenjen obnovi Ukrajine. Ukrajinski naravni viri naj bi ostali ukrajinski, od njihovih prihodkov pa bi Ukrajina v sklad prispevala 50 odstotkov. Sredstva bi prispevale tudi ZDA.

Podpora ZDA ključna za Ukrajino

Na začetku sestanka v Ovalni pisarni se je zdelo, da sta Zelenski in Trump zgladila spor. Trump je namreč poudaril, da se z Zelenskim že dolgo poznata in sta zelo dobro sodelovala v preteklosti. »Malce se je zapletlo pri pogajanjih a se je na koncu vse razrešilo uspešno za obe državi in za ves svet,« je dodal. Trump je omenil tudi pogovore med Rusijo in ZDA pri prizadevanjih, da se vojna konča. Na tisoče vojakov umira na obeh straneh, je izpostavil in nadaljeval, da bi bilo denar bolje zapravljati za obnovo države kot za vojno. »Vaši vojaki so zelo hrabri,« je ob tem dejal Zelenskemu. »Upam, da bo dokument, ki ga bomo danes podpisali, korak k varnostnim zagotovilom za Ukrajino,« je nato dejal ukrajinski predsednik in dodal, da upa, da bodo ZDA še naprej podpirale Ukrajino, saj je njihova podpora zelo pomembna. Nadaljeval je, da je zanje najpomembnejše, da rešijo svojo državo, vrednote in demokracijo ter da ne bo prišlo do kompromisov »s teroristom in z morilcem Putinom«. V nadaljevanju je Trump rekel, da bodo ZDA v skupni sklad za Ukrajino vlagale tudi zaslužke od rudnin, ki jih bodo izkopavale v Ukrajini v sklopu dogovora.

Premirje in varnostna zagotovila

Da bi lahko prišlo do novega spora namesto do umiritve odnosov med obema predsednikoma, se je prvič pokazalo, ko je Zelenski poudaril, da je tudi Evropa veliko prispevala za Ukrajino, na kar je Trump odgovoril: »Da, a veliko manj od nas,« kar je Zelenski med smehom zanikal. Ko je kasneje Trump dejal, da na obeh straneh vojaki umirajo zaman, je Zelenski poudaril: »Oni so prišli na naše ozemlje.« Na vprašanje novinarja, ali Zelenski meni, da so ZDA na njegovi strani, je Trump dejal, da gre za neumno vprašanje, saj »ne bi bili danes tu, če ne bi bilo tako«. Zelenski se je strinjal, da je Trump na njegovi strani. A Trump je dejal, da meni, da bo moral Zelenski privoliti v določene kompromise. Zapletati se je začelo pri vprašanju varnosti. Trump je rekel, da ga varnost ne skrbi in da ni tako pomembna kot dosega dogovora med obema stranema, saj bi to samo po sebi zagotavljalo varnost. A Zelenski je opozoril, da je Putin v preteklosti že kršil dogovore in da zato Ukrajina ne bo nikoli sprejela prekinitve ognja brez dodatnih varnostnih zagotovil. »Dokumenti niso dovolj, potrebna je močna vojska,« je izpostavil.

Vance oster do Zelenskega

Ne glede na podporo Ukrajini je Trump dejal, da se vidi bolj kot posrednik med sprtima stranema. »Pogajanja morajo potekati med Ukrajino in Rusijo, ne med Rusijo in ZDA, saj to ni vojna med njima,« je v nadaljevanju rekel Zelenski. ZDA pa morajo biti prisotne kot najmočnejša partnerica, je dodal. Zatem je rekel, da se bo Rusija širila in napadala druge evropske države, če ne bo ustavljena. Namignil je, da si Putin želi obnovitve Sovjetske zveze. Trump je po drugi strani mnenja, da si tudi Putin želi konca vojne. Kasneje se je vmešal v pogovor tudi JD Vance, ki meni, da je diplomacija − in ne prazne besede − prava pot do miru. Na to se je odzval Zelenski, ki je rekel, da med letoma 2014 in 2022 nihče ni poskušal ustaviti Putina, ko je okupiral ukrajinsko ozemlje. »Z njim smo podpisali premirje, ki pa ga je prekršil,« je izpostavil. »O kakšni diplomaciji govorite?« je vprašal ameriškega podpredsednika. »O takšni, ki bo preprečila uničenje vaše države,« mu je ta odvrnil. Zatem ga je okrcal, da je njegovo vedenje nespoštljivo, ker naj bi bil pred javnostjo to spodbijal.

»Brez nas nimate pravih kart«

Vancea je Zelenski očitno precej razburil, saj mu je očital tudi, da se Ukrajina sooča z velikim pomanjkanjem vojakov. Zato bi moral biti hvaležen Trumpu, da skuša končati vojno. Razdražen Zelenski mu je odvrnil, češ da ni bil v Ukrajini in ne pozna njihovih težav. »Mar trdite, da nimate težav? Se vam ne zdi nespoštljivo, da pridete v ZDA in napadete administracijo, ki skuša preprečiti uničenje vaše države?« je bil še ostrejši Vance. »Tudi vi boste imeli težave, čeprav je vmes priročen ocean,« se je odzval Zelenski. To pa je spodbodlo Trumpa, da se je vmešal v naraščajoči spor: »Ne govorite nam, kaj bomo mi imeli. Skušamo rešiti težavo. Niste v položaju, da nam razlagate, kaj bomo mi čutili,« mu je dejal Trump in mu očital, da si je dovolil priti v zelo slab položaj. »Nimate pravih kart,« je dodal. Zelenski je rekel, da ne igra kart, na kar je Trump dejal: »Igrate jih. Kockate s številnimi življenji. Igrate se s tretjo svetovno vojno,« je povzdignil svoj glas. »Kar počnete, je res nespoštljivo do naše države,« je še rekel. Vance pa je okaral Zelenskega, češ da se v celem dnevu ni niti enkrat zahvalil in da je osebno v predvolilni kampanji podpiral opozicijo; »Zahvalite se ZDA in predsedniku, ki skuša rešiti vašo državo.« Zelenski mu je skušal odvrniti nekaj, a ga je Trump prekinil, češ da je že precej govoril: »Vaša država je v velikih težavah. Ne zmagujete. Imate pa dobro možnost, da bo z vami vse dobro zaradi nas.« Zelenski je odvrnil, da se je že večkrat zahvalil. Trump mu je rekel, naj sprejme premirje, če se mu ponudi priložnost. »Brez nas nimate pravih kart. Zato morate biti bolj hvaležni,« je še rekel. Ukrajinska delegacija je predčasno zapustila ZDA, Zelenski pa je kasneje dejal, da je sodelovanje z ZDA še vedno mogoče, vendar ne na račun interesov in ozemlja Ukrajine. Trump pa je Zelenskemu sporočil, naj se vrne, ko bo pripravljen na mir.