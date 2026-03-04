e-Demokracija
Izrael skuša preprečiti izvolitev novega Velikega vodje

Tujina
Ajatola očitno ne more dobiti naslednika ...(foto: Wikipedia)

Piše: Bogdan Sajovic

Včeraj so izraelska letala bombardirala sedež Skupščine strokovnjakov v mestu Quom. Skupščina je 88 člansko telo najuglednejših šiitskih klerikov, ustanovljeno leta 1979, katerega naloga je med drugim tudi izvolitev novega Velikega vodje.

Zakon nalaga, da morajo v »najkrajšem možnem času« zapolniti izpraznjen sedež voditelja, zasedajo pa v mestu Quom, ki je starodavno središče šiitske ločine islama. Do sedaj so volili le enkrat, leta 1989, ko so po smrti ajatole Homeinija izbrali za njegovega naslednika Alija Hamneija.

Viri iz Izraela poročajo, da je bil cilj napada »preprečiti izvolitev novega Velikega vodje«, da pa člani skupščine sicer niso bili prisotni v stavbi v času bombardiranja. Iz iranskih virov je slišati, da je stavba skupščine »zravnana z zemljo«, samo zasedanje pa se je odvijalo drugje, »na varni lokaciji«. Novi Veliki vodja naj bi bil izvoljen »v roku nekaj dni ali celo nekaj ur«.

Nepotrjeni viri navajajo, da je bilo v bombardiranju ubitega več administrativnega osebja skupščine, med njimi tudi generalni sekretar skupščine, uničene pa naj bi bile tudi glasovnice, čeprav ni poročil, ali so bile že izpolnjene ali ne.

Dokler pa naslednik ni uradno imenovan, Iranu vlada začasni tričlanski vodstveni svet, ki ga sestavljajo predsednik Masoud Pezeshkian, predsednik pravosodnega sveta Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i in ajatola Alireza Arafi, ki je tudi namestnik predsednika skupščine strokovnjakov.

 

