Islamistični genocid nad kristjani v Nigeriji se nadaljuje

Piše: Bogdan Sajovic

Islamistično nasilje v Nigeriji je zbudilo pozornost svetovne javnosti. Nigerija je za kristjane najbolj nevarna država na svetu. Ameriški predsednik Donald Trump je zato zagrozil z vojaško intervencijo, če se nasilje nad kristjani ne bo nehalo.

Preganjanje kristjanov v Nigeriji je ena najhujših oblik verske nestrpnosti na svetu. Po podatkih organizacije Open Doors je Nigerija na 6. mestu na seznamu svetovnih držav z največjim preganjanjem kristjanov (World Watch List 2025). Na seznamu držav World Watch organizacije Open Doors za leto 2025 se je uvrstila na šesto mesto, neposredno za Severno Korejo in Somalijo. Če pa pogledamo absolutne številke, je Nigerija z naskokom za kristjane najnevarnejša država na svetu.

Nigerija je najbolj naslejena država v Afriki in ena najbolj naseljenih držav na svetu; prebivalstvo pa še naprej skokovito narašča. Po zdajšnjih ocenah šteje prebivalstvo te afriške države okoli 220 milijonov ljudi, razdeljenih na okoli 250 etničnih skupin, versko gledano pa je prebivalstvo razdeljeno približno na polovico − po ocenah je okoli 53 odstotkov muslimanov, 46 odstotkov kristjanov (10 odstotkov katoličanov in 36 odstotkov protestantov), okoli 0,6 odstotka pa je drugih − od pripadnikov poganskih afriških verovanj do ateistov.

Umori, ugrabitve, požigi cerkva

Nigerija je zvezna republika, razdeljena na 36 zveznih držav. Muslimani so večinoma naslejeni na severu, dvanajst severnih držav ima uzakonjeno šeriatsko pravo, v severnih mestnih središčih je kar 95 odstotkov prebivalstva muslimanskega.

Kristani so večinoma naseljeni na jugu, veliko pa jih je med poljedelci v t. i. Srednjem pasu Nigerije. In prav v Srednjem pasu prihaja do najpogostejših napadov na kristjane.

Kristjani so izpostavljeni sistematičnim napadom, umorom, ugrabitvam in uničevanju cerkva, predvsem v severnih in srednjih delih države. Med letoma 2019 in 2023 je bilo zaradi vere ubitih skoraj 17.000 kristjanov, samo v prvih sedmih mesecih 2025 pa več kot 7000. Skupno je bilo v zadnjih 14 letih ubitih vsaj 52.250 kristjanov samo zato, ker so kristjani.

Pogoste so ugrabitve, deloma zaradi odkupnin, s katerimi si muslimanski nasilneži potem financirajo orožje in opremo, deloma zaradi vsiljene islamizacije. Predvsem ugrabljajo dekleta in ženske, ki, potem ko postanejo ugrabiteljeve »žene« oziroma so prodane kot žene kakšnemu drugemu muslimanu, s »poroko« postanejo avtomatsko muslimanke, še posebno če jim grozi fizično nasilje »soproga«. Samo letos je bilo ugrabljenih 7800 kristjanov.

Pogost način pa so tudi napadi na krščanske duhovnike in predvsem požiganje cerkva. Od leta 2009 je bilo v Nigeriji uničenih okoli 20 tisoč cerkva. Nasilje v Nigeriji torej izhaja iz radikalnega islamizma.

Na severu države največ nasilja izvajajo islamske teroristične skupine, kot sta Boko Haram in lokalna frakcija Islamske države (ISWAP-Islamic State West Africa Province). Ti džihadistični skrajneži si izbirajo tarče med kristjani in njihovi vse bolj redkimi naselbinami na severu, ker vidijo kristjane kot »nevernike«, ki so napoti vzpostavljanju islamske države. Militantni islamisti torej vpadajo v krščanske vasi in izvajajo pokole, lahko bi tudi rekli, da izvajajo etnično čiščenje. Junija letos so recimo v vasi Yelwata islamistični napadalci med kričanjem »Allahu Akbar« masakrirali okoli 200 kristjanov.

Na severu, kot rečeno, v ducatu zveznih držav obstaja uzakonjeno šeriatsko pravo. Kristjani so ne le drugorazredni prebivalci, pač pa tudi podvrženi strogim islamističnim zakonom. Za radikalne islamiste je izpričevanje krščanske vere blasfemija, zato so tamkajšnji kristjani podvrženi bodisi linčem drhali, bodisi sodnim procesom, ki pa niso nič drugega kot »zakoniti linč«.

V Srednjem pasu države pa so glavni akterji nasilja pripadniki ljudstva Fulani. Gre za muslimansko živinorejsko nomadsko ljudstvo, ki napada krščanske kmetijske skupnosti v Srednjem pasu. Fulanski militanti so odgovorni za približno 80 odstotkov nasilnih dejanj v Srednjem pasu Nigerije.

Stopnjevanje nasilja

Letos se je začelo nasilje islamistov v Nigeriji stopnjevati in tudi pomikati bolj proti jugu, se pravi v »krščansko Nigerijo«. Kljub sprenevedanju nigerijskih oblasti, češ da ne gre za versko pogojeno nasilje in da gre za »bolj kompleksne zadeve«, pa se znaten del napadov v zadnjem letu ujema s krščanskimi prazniki.

Pravzaprav se je začelo že za lanske božične praznike, ko so islamistični militanti pomorili, pravzaprav obglavili, okoli dvajset nigerijskih kristjanov, tako katoličanov kot protestantov, med njimi celo nevesto in njene družice, ki so se zbrale na dekliščini.

Marca so islamisti na pepelnično sredo in cvetno nedeljo ugrabili in umorili duhovnika. Skupno je bilo 54 kristjanov mučenih in nato umorjenih v več usklajenih napadih na cerkve v državah Plateau in Benue.

Fulanski pastirji so v maju in juniju v poljedelskih vaseh v državi Benue ubili 36 kristjanov; že omenjeni pokol v vasi Yelwata je zahteval okoli 200 življenj. Skupno je bilo letos v državi Benue umorjenih okoli 900 kristjanov. Na tisoče ljudi je zaradi teh pokolov pobegnilo iz domače pokrajine in se tako pridružilo večmilijonski armadi »razseljenih«.

Avgusta je Boko Haram napadel vas Wagga Mongoro, pri čemer je ubil 4 kristjane in uničil cerkev. V Kaduni je bilo v začetku septembra več kot 20 članov protestantske kongregacije ugrabljenih, potem ko je bil požgan pastorjev dom.

V državi Plateau je bilo v oktobru pobitih 14 kristjanov kljub pastorjevemu opozorilu oblastem, a se te na opozorilo niso odzvale.

Islamistični teroristi so v napadih v južnih zveznih državah Kaduna in Niger požgali več vasi in ubili številne kmete. Natančnejše ocene števila žrtev in obsega škode še ni.

Tudi v prvih dneh novembra so islamistični teroristi v Plateauju in Kaduni umorili več kot 17 kristjanov.

Statistično gledano 7000 umorjenih kristjanov v prvih sedmih mesecih letošnjega leta pomeni, da je bilo vsak dan umorjenih 35 ljudi. Okoli tisoč požganih cerkva v letošnjem letu pomeni, da so vsak dan povprečno zagorele tri krščanske cerkve.

Kristjani so glede na statistične podatke 6,5-krat verjetnejše žrtve umora kot muslimani in 5,1-krat verjetneje ugrabljeni.

Na krajih napada nekateri preživeli obnovijo hiše in cerkve in molijo v zoglenelih ruševinah cerkva, da bi pokazali odločnost in kljubovanje nasilju. Vendar pa mnogi pobegnejo proti varnejšemu jugu. Po grobih ocenah število razseljenih oseb v zadnjih petnajstih letih, skoraj vsi so kristjani, znaša od tri do dvanajst milijonov.

Zahod se končno prebuja

Kot je razvidno iz številk, nasilje nad kristjani v Nigeriji traja že vsaj poldrugo desetletje. Vendar pa je bil odziv svetovne javnosti kaj pičel. Svetovna levica in zlasti levičarski mediji islamistično nasilje preprosto ignorirajo. Nigerijske oblasti pa se, kot rečeno, sprenevedajo. Nigerijska vlada, ki jo vodi predsednik Bola Tinubu, pravi, da nasilje v Nigeriji ni izključno versko, temveč prepleteno z etničnimi razlikami, nerešenimi zemljiškimi spori ali bojem za resurse, npr. spopadi med poljedelci in živinorejci zaradi vodnih virov in podobno. Omenjajo celo globalno segrevanje oziroma podnebne spremembe.

Letos pa je nasilje tako eskaliralo, da so se začeli tudi na zahodu vsaj posamezniki spraševati, kaj se pravzaprav v Nigeriji dogaja. Zahtevajo konkretne odgovore in ne sprenevedanja. Evropska unija je postavila resna vprašanja in pogojuje za nadaljnjo pomoč Nigeriji s konkretnimi odgovori ter zavezami, da se bo nasilje nehalo. Afriški krščanski škofi, ki opozarjajo na nasilje že leta, so končno slišani. Liberalni televizijski voditelj Bill Maher z ameriške mreže MSNBC, ki je sicer izpričani ateist in velik zagovornik sekularne družbe, je nedavno ožigosal hinavsko ignoranco velikih medijev glede islamističnega nasilja v Nigeriji.

Trump zagrozil z vojaško intervencijo

Največjo težo pa ima odziv ameriškega predsednika Trumpa, ki je sicer že v svojem prvem mandatu zaradi islamističnega nasilja označil Nigerijo kot »državo posebne skrbi« (Country of Particular Concern) v skladu z zakonom o mednarodni verski svobodi, a je Bidnova administracija takoj po prevzemu oblasti leta 2021 to oznako umaknila.

Predsednik Trump je zdaj še bolj odkrito Nigerijo obtožil preganjanja kristjanov in genocida nad njimi ter zagrozil z vojaškim posredovanjem, če se nasilje ne ustavi.

Zadnjega oktobrskega dne je Trump na Truth Socialu zapisal, da »tisoče kristjanov morijo radikalni islamski teroristi« in da se krščanstvo sooča z eksistencialno grožnjo. Napovedal je sankcije in prekinitev ameriške pomoči Nigeriji.

Naslednjega dne je Trump ukazal Pentagonu, naj se »pripravi na morebitno akcijo«. V objavi na spletnem omrežju je zagrozil s pošiljanjem vojakov, katerih naloga bo, da popolnoma uničijo islamske teroriste. Zapisal je še: »Če napademo, bo hitro, kruto in sladko, ravno tako, kot teroristi ubijajo naše dragocene kristjane!« Hkrati je napovedal takojšnjo ustavitev vse ameriške pomoči Nigeriji, ki jo je označil za »sramotno državo«.

Naslednji dan pa je Trump med poletom z Air Force One ponovil grožnjo, obtožil nigerijsko vlado, da ne ščiti kristjanov, in ni izključil pošiljanja vojakov ali zračnih napadov. Ameriški vojni minister Pete Hegseth pa je na spletu objavil: »Ministrstvo za vojno se pripravlja na akcijo. Ali bo nigerijska vlada zaščitila kristjane ali pa bomo mi pobili islamske teroriste, ki izvajajo te grozote.«

Bela hiša je še sporočila, da genocid in nebrzdano nasilje po njihovih ocenah posredno vodita v popolno destabilizacijo Afrike, zatorej svetuje nigerijski vladi, naj nasilje hitro umiri, sicer bodo to storile ZDA.