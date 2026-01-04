Islamisti v Nigeriji znova udarili: v enem samem napadu pomorili najmanj 30 ljudi

Piše: C. R.
Kot kaže, so skrajne islamistične milice v Nigeriji spet udarile. V napadu v osrednjem delu Nigerije je bilo v soboto ubitih več kot 30 ljudi, številne pa so napadalci ugrabili, je danes sporočila lokalna policija.
Oboroženci so vdrli v vas Kasuwan Daji v okrožju Kabe in zažgali tržnico, nato pa izropali trgovine s hrano, še poroča francoska tiskovna agencija AFP. “Med napadom je življenje izgubilo več kot 30 ljudi, nekaj ljudi je bilo tudi ugrabljenih,” je med sobotnim napadom povedal tiskovni predstavnik nigerijske policije Wasiu Abiodun.
Ugrabitelji, ki jih domačini imenujejo banditi, redno izvajajo množične ugrabitve za odkupnino in plenijo vasi v delih severozahodne in osrednje Nigerije. Novembra so oborožene tolpe ugrabile več kot 250 učencev in osebja katoliške šole v tej državi. Oblasti so razglasile izredne razmere. Nekaj tednov kasneje so sporočile, da so bili ugrabljenci izpuščeni, niso pa navedle, ali je bila v zameno plačana odkupnina.
Mnoge tiskovne agencije seveda zamolčijo, da gre za islamiste. Češ, gre za anonimne napadalce brez jasnega motiva.