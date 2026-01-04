Islamisti v Nigeriji znova udarili: v enem samem napadu pomorili najmanj 30 ljudi

Piše: C. R.

Kot kaže, so skrajne islamistične milice v Nigeriji spet udarile. V napadu v osrednjem delu Nigerije je bilo v soboto ubitih več kot 30 ljudi, številne pa so napadalci ugrabili, je danes sporočila lokalna policija.

Oboroženci so vdrli v vas Kasuwan Daji v okrožju Kabe in zažgali tržnico, nato pa izropali trgovine s hrano, še poroča francoska tiskovna agencija AFP. “Med napadom je življenje izgubilo več kot 30 ljudi, nekaj ljudi je bilo tudi ugrabljenih,” je med sobotnim napadom povedal tiskovni predstavnik nigerijske policije Wasiu Abiodun.