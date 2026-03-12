Iranski ajatolski režim pobesnelo napada ladje ob Hormuški ožini in naftno infrastrukturo, cene nafte letijo v nebo

Piše: C. R.

Iran je okrepil napade na ladje ob Hormuški ožini in naftno infrastrukturo na Bližnjem vzhodu, zaradi česar se je kljub rekordnemu sproščanju rezerv znova zvišala cena surove nafte. V iraških vodah sta bila ponoči tarča napada dva tankerja, iz Združenih arabskih emiratov davi poročajo o napadu na tovorno ladjo.

Iran je ponoči napadel rezervoarje za gorivo v Bahrajnu, Savdska Arabija pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila, da je prestregla drone, ki so leteli proti naftnemu polju Šajba. O napadu z droni so pred tem poročali iz pristanišča Salalah v Omanu, ki je nato prekinilo delovanje.

Pred obalo Iraka v bližini pristanišča Um Kasr so ponoči poročali o napadu na dve ladji. En človek je umrl, so sporočile oblasti.

Severno od kraja Džebel Ali v Združenih arabskih emiratih je po navedbah britanske organizacije za pomorsko trgovino (UKMTO) kontejnersko ladjo zadel neznan izstrelek, ki je povzročil manjši požar na krovu.

Hormuška ožina, skozi katero poteka prevoz petine svetovne nafte, je praktično zaprta od začetka vojne na Bližnjem vzhodu. Iran je pred dnevi zagrozil, da iz Zaliva ne bo mogoče izvoziti niti litra nafte, dokler se bodo nadaljevali ameriško-izraelski napadi nanj.

Zgolj v zadnjem dnevu so po navedbah AFP v regiji poročali o vsaj najmanj štirih incidentih, v katere so bile vpletene ladje.

Med 28. februarjem, ko so ZDA in Izrael začele ofenzivo proti Iranu, in 11. marcem je bilo v Arabskem zalivu, Hormuški ožini in Zalivu Oman napadenih skupno 13 ladij, je po poročanju britanskega BBC v sredo sporočila agencija UKMTO.

Zaradi iranskih napadov se je kljub rekordnemu sproščanju naftnih rezerv znova zvišala cena surove nafte. Cena severnomorske nafte brent je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes presegla 100 dolarjev za 159-litrski sod. Iran je v sredo zagrozil, da bi se cena nafte lahko povzpela celo na 200 dolarjev za sod.