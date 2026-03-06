Iran znova udaril po sosednjih državah z raketami in droni

Piše: C. R.

Iz zalivskih držav ob sedmem dnevu vojne na Bližnjem vzhodu poročajo o novih iranskih napadih z droni in raketami, in sicer na cilje v Savdski Arabiji, Katarju, Bahrajnu in Kuvajtu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Savdsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je njihova zračna obramba prestregla tri balistične rakete, ki so letele proti zračnemu oporišču Princ Sultan blizu prestolnice Rijad. Na območju naj bi obenem prestregli še eno raketo in najmanj dva drona, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Katarska zračna obramba je po lastnih navedbah preprečila napad z droni na največje ameriško vojaško oporišče v regiji Al Udeid na obrobju Dohe, ki ga uporabljata tudi katarska in britanska vojska. Iran je bazo napadel že v sredo.

Po navedbah notranjega ministrstva v Bahrajnu je Iran v napadih zadel hotel in dve stanovanjski stavbi v prestolnici Manama. Smrtnih žrtev ni bilo, gasilci pa so hitro pogasili požar, ki je izbruhnil v eni od stavb.

Kuvajtska vojska pa je sporočila, da se njihova zračna obramba trenutno sooča z napadi z raketami in droni. O več sestreljenih dronih poročajo tudi iz Jordanije, navaja katarska televizija Al Jazeera.