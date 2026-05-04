Iran znova brutalno napadel Združene arabske emirate

Piše: C. R.

Združeni arabski emirati (ZAE) so bili danes tarča napadov iranskih dronov in raket, je sporočilo tamkajšnje obrambno ministrstvo. Pojasnilo je, da je Iran na ozemlje emiratov izstrelil štiri manevrirne rakete. Napad z dronom je medtem povzročil požar na energetskem objektu v Fudžajri. V napadu so bile ranjene tri osebe.

Oblasti v ZAE so izdale več opozoril prebivalcem, naj poiščejo zavetje pred iranskim obstreljevanjem. Po navedbah obrambnega ministrstva so zaznali štiri manevrirne rakete, izstreljene iz Irana in usmerjene proti več območjem v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tri so uspešno prestregli nad teritorialnimi vodami države, ena je padla v morje, so še navedli pri ministrstvu. Trditve ministrstva je potrdila tudi tamkajšnja tiskovna agencija WAM in dodala, da skušajo sile ZAE odbijati napade raket in dronov iz Irana.

Po navedbah lokalnih oblasti je dron v energetskem objektu v Fudžajri povzročil požar. Ekipe civilne zaščite so se nemudoma odzvale in se trudijo obvladovati požar, navajajo oblasti. V Fudžajri se sicer nahajajo pomembno pristanišče, naftovod in druge naftne naprave, ki obidejo Hormuško ožino.

V napadu na energetski objekt so bile ranjene tri osebe. “Trije indijski državljani so utrpeli zmerne poškodbe in so bili prepeljani v bolnišnico, kjer bodo prejeli potrebno zdravljenje,” so sporočile lokalne oblasti.

ZAE so v odzivu ostro obsodili napade in jih označili za nevarno eskalacijo. “Ti napadi predstavljajo nevarno zaostrovanje razmer in nesprejemljivo kršitev, ki neposredno ogrožajo varnost države, stabilnost in varnost njenega ozemlja,” je sporočilo zunanje ministrstvo. Dodalo je, da imajo ZAE pravico, da se na te napade odzovejo.

Visoki iranski vojaški predstavnik je medtem dejal, da “Iran ni imel načrtov, da bi napadel ZAE”, je poročala državna televizija.

Že pred tem so danes ZAE obtožili Iran, da je v ožini proti tankerju, povezanem z njihovo naftno družbo Adnoc, ki na krovu ni imel tovora, izstrelil dva drona. V Abu Dabiju so domnevni incident opredelili kot teroristični napad in ga ostro obsodili. Ni sicer jasno, kdaj naj bi se domnevni napad zgodil.

Na napad na tanker se je odzval Katar, ki ga je označil za očitno kršitev mednarodnega prava in načela svobode pomorske plovbe. Ponovno je pozval k brezpogojnemu odprtju Hormuške ožine, poroča britanski BBC.

O eksploziji in požaru na svoji ladji v ožini je danes poročala tudi Južna Koreja. Južnokorejsko zunanje ministrstvo je navedlo, da se je eksplozija na ladji, ki je bila zasidrana v vodah v bližini ZAE, zgodila okoli 13.40 po srednjeevropskem času.

Za zdaj ne poročajo o žrtvah. Na krovu tovorne ladje HMM Namu, ki pluje pod panamsko zastavo, je bilo 24 članov posadke, od tega šest južnokorejskih in 18 tujih državljanov. Trenutno poteka preiskava vzroka eksplozije in natančnega obsega škode, je navedlo ministrstvo.