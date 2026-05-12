Iran skuša diktirati pogoje za konec vojne

Piše: C. R.

Iranski voditelji poskušajo narekovati pogoje za konec vojne, kar kaže na to, da iranski režim meni, da ima v konfliktu trenutno premoč.

Predlagani iranski pogoji bi od Združenih držav zahtevali, da se pred kakršnimi koli pogajanji odpovejo svojemu vplivu nad Iranom, kar bi verjetno otežilo doseganje jedrskih koncesij od Irana. Iran ni podal nobenih zagotovil, da bi sodeloval v jedrskih pogajanjih, kaj šele, da bi dal jedrske koncesije, tudi če bi Združene države sprejele njegove pogoje.

Komercialno dostopni pomorski podatki kažejo, da nekatere ladje morda upoštevajo nove iranske tranzitne predpise v Hormuški ožini. Priznanje iranske “suverenosti” nad ožino bi temeljito spremenilo regionalne in globalne pomorske norme na način, ki bi bil izjemno škodljiv za interese ZDA.

Iran Update Special Report, May 11, 2026: Iranian leaders are trying to dictate the terms for ending the war, which illustrates that the Iranian regime perceives that it has the upper hand in the conflict at this time. Iran’s proposed terms would require the United States to give… pic.twitter.com/XyrkZqN7eb — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 12, 2026

Mediji, ki jih vodi generalštab iranskih oboroženih sil, so trdili, da je iranski režim od 12-dnevne vojne junija 2025 kopenskim silam Artesh dal 10.000 brezpilotnih letalnikov z vidnim poljem iz prve osebe (FPV). Iranske sile bi te brezpilotne letalnike verjetno uporabile za obrambo pred morebitnimi kopenskimi operacijami na iranskem ozemlju.

Iran verjetno zagotavlja Hezbolahu in iraškim milicam, ki jih podpira Iran, tehnologijo brezpilotnih letalnikov FPV. Hezbolah in iraške milice so med trenutnim konfliktom dosledno izvajale napade na izraelske in ameriške sile in sredstva z uporabo brezpilotnih letalnikov FPV.