Iran se glede jedrskega programa ne namerava več pogajati z nikomer

Piše: C. R.

Dokler se bodo izraelski napadi nadaljevali, Iran ni pripravljen na pogovore z ZDA o svojem jedrskem programu, je v danes objavljenem pogovoru z iransko državno televizijo dejal iranski zunanji minister Abas Aragči. V Ženevi naj bi se sicer danes srečal z zunanjimi ministri Velike Britanije, Nemčije in Francije ter zunanjepolitično predstavnico EU.

“Američani so večkrat poslali sporočila z resnimi pozivi k pogajanjem. A bili smo jasni, da dokler se agresija ne konča, ni prostora za diplomacijo in dialog,” je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Aragči.

Danes ima vodja iranske diplomacije v Ženevi predvideno srečanje z nemškim, francoskim in britanskim kolegom Johannom Wadephulom, Jean-Noelom Barrotom in Davidom Lammyjem ter visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas. Cilj je prepričati Teheran, da popusti glede svojega jedrskega programa in se vzdrži dejavnosti, ki bi mu omogočile pridobitev jedrskega orožja.

Tudi ZDA so se v preteklih mesecih z Iranom pogajale o novem jedrskem sporazumu, pri čemer je predsednik Donald Trump Teheranu redno grozil z vojaškim posredovanjem.

Pogovore je prekinil izraelski napad na Iran minuli petek. Strani se odtlej vsakodnevno obstreljujeta, Izrael pa trdi, da je njegov glavni namen islamski republiki preprečiti razvoj jedrskega orožja.

V luči ugibanj, če se bodo vojni pridružile ZDA, je Trump v četrtek sporočil, da bo odločitev o Iranu sprejel v naslednjih dveh tednih. V izjavi, ki jo je prebrala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, je namreč ocenil, da “obstaja velika verjetnost, da bodo v bližnji prihodnosti potekala pogajanja z Iranom”.

Britanski zunanji minister Lammy v teh dveh tednih vidi priložnost za diplomatsko rešitev konflikta. V četrtek se je po navedbah Washingtona na srečanju z državnim sekretarjem Marcom Rubiem strinjal, da Iran ne sme nikoli pridobiti jedrskega orožja.