Iran med premirjem obnovil del svojih zmogljivosti

Piše: C. R.

Iranska prizadevanja za obnovitev svojih vojaških zmogljivosti med obdobjem premirja so skladna z vedenjem katere koli vojaške organizacije, ko ji je po boju na voljo čas in prostor za obnovo.

ISW-CTP še naprej ocenjuje, da bo Iran izkoristil obdobje premirja za reorganizacijo in regeneracijo svojih vojaških zmogljivosti na taktični in operativni ravni, kjer si lahko relativno hitro opomore. Nedavne ocene ameriških obveščevalnih služb, o katerih poročajo zahodni mediji, ocenjujejo, da je Iran ponovno pridobil dostop do 90 odstotkov svojih podzemnih skladišč in izstrelitvenih objektov za rakete, ki so bili zakopani zaradi ameriško-izraelskih zračnih napadov IN od katerih od katerih jih je veliko še vedno vsaj delno delujočih.

Iranske sile so verjetno ponovno vzpostavile tudi komunikacijo med enotami in poveljniki ter začele obnavljati moralo svojih vojakov – oboje je bilo med vojno prekinjeno zaradi ameriško-izraelskih zračnih napadov in je znatno zmanjšalo sposobnost Irana za izvajanje operacij za doseganje njegovih ciljev.

NEW: Iran’s efforts to reconstitute its military capabilities during the ceasefire period are consistent with the behavior of any military organization when given time and space to reconstitute itself after combat. These tactical and operational reconstitution efforts, however,… pic.twitter.com/KeT2GJS11n — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 13, 2026

Nedavne ocene ameriških obveščevalnih služb prav tako ocenjujejo, da ima Iran še vedno približno 70 odstotkov svojih mobilnih izstrelitvenih naprav in 70 odstotkov svojih predvojnih zalog raket, vključno z balističnimi in križarjenimi raketami. Ameriške sile so med bojnimi operacijami pokopale nekaj teh sredstev, zaradi česar so zakopana sredstva postala bojno neučinkovita.

Vsaka vojaška sila, vključno z Iranci, bi čas in prostor, ki ju je zagotovilo premirje, izkoristila za svojo obnovo. Obnova podzemnih skladišč in izstrelitvenih objektov za rakete pomeni, da je bil Iran operativno oslabljen in se je nato pripravil na nov krog spopadov. Ameriške sile so se zagotovo prav tako pripravile na nov krog spopadov. Rusija naj bi podprla iranska prizadevanja za obnovo s pošiljanjem komponent brezpilotnih letal Iranu.

Vendar ta taktična in operativna prizadevanja za obnovo ne izniči nujno strateških učinkov, doseženih med vojno proti proizvodnim obratom balističnih raket. Združene ameriško-izraelske sile so si prizadevale za operativno motenje iranskih raketnih sil, da bi jim preprečile izvedbo načrta kampanje, hkrati pa so jih oslabile na strateški ravni, da bi jim preprečile širitev zalog in gradnjo naprednejših sistemov. Združene sile so zadele praktično vsak element proizvodne in dobavne verige na strateški ravni, od obratov za surovine (priprava jekla, aluminija, raketnega goriva itd.) do končnih montažnih obratov, in močno oslabile iransko obrambno industrijsko bazo, ki podpira njegove vojaške zmogljivosti. Dolgoročno okrevanje Irana je odvisno od obnove te obrambne industrijske baze, kar je proces, ki ga verjetno omejuje omejen dostop do virov zaradi ameriške pomorske blokade in tekočih sankcij, usmerjenih proti iranski nezakoniti prodaji nafte ter nabavi sistemov in komponent, povezanih z orožjem. Iran bo za obnovo teh zmogljivosti potreboval veliko časa in virov ter se bo verjetno soočil z izzivi pri ponovni vzpostavitvi svojih vojaških zmogljivosti, glede na obseg škode v proizvodni verigi in omejene razpoložljive vire.

Naraščajoči pritisk Irana na Hormuško ožino odraža širši, nastajajoči konsenz o ideji, da mora biti Hormuška ožina v prihodnosti osrednjega pomena za iransko strategijo in odvračanje. Iranska strategija pred 7. oktobrom in dogodki po njej, vključno z vojno spomladi 2026, se je vrtela predvsem okoli balističnih raket, brezpilotnih letalnikov ter njihovega omrežja posrednikov in partnerjev kot odvračilnih sredstev in orodij za projekcijo sile. Pomorska sredstva okoli Hormuške ožine so bila predstavljena le sekundarno in kot del tega širšega sistema treh stebrov, ne pa kot glavni element.

Neuspeh iranskih neposrednih napadov na Izrael leta 2024 je razkril omejitve iranskega raketnega arzenala, ki ni uspel učinkovito prodreti skozi izraelsko obrambo ali uničiti kritičnih vojaških ciljev v velikem obsegu. Iranska tradicionalna arhitektura odvračanja prav tako ni uspela preprečiti ponavljajočih se ameriških in izraelskih napadov v letih 2024, 2025 in 2026. Serija ameriških in izraelskih napadov v zadnjih dveh letih kaže, da tradicionalni iranski ukrepi niso uspeli odvrniti ali preprečiti vojaškega napada. To je privedlo do premika, pri katerem so iranski uradniki začeli dvigovati položaj ožine v iranskem strateškem razmišljanju in diskurzu. Iranski uradniki zdaj ožino vidijo kot enakovredno jedrskemu orožju pri doseganju odvračanja, hkrati pa Teheranu omogočajo pridobivanje prihodkov in prisiljevanje držav k upoštevanju iranskih pravil in predpisov o vedenju do Teherana.

Vir: https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-special-report-may-13-2026/