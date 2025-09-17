(INTERVJU) Sergio Caride Escribano: “Ruska politika je videti kot mafija. Prigožinov vzpon iz kriminala v Kremelj v Rusiji ni nenavaden.”

Piše: Alvaro Penas

Konec junija je minila druga obletnica pohoda Wagnerjeve skupine na Moskvo, operacije, ki bi lahko temeljito spremenila potek Rusije, a se je končala z likvidacijo Jevgenija Prigožina in Wagnerjevih voditeljev.

Sergio Caride Escribano, specialist za vojaško zgodovino in geopolitiko, je objavil knjigo »Wagnerjeva skupina. Putinovi plačanci«, ki pomaga razumeti, kako je nekdanji obsojenec, kot je Prigožin, postal vodja ogromne najemniške vojske in eden od močnih mož Vladimirja Putina v Rusiji. O tej in drugih temah govorimo v tem intervjuju.

Zakaj ste napisali knjigo o Wagnerjevi skupini?

Leta 2022, ko sem bil na vojaški akademiji in po ruski invaziji na Ukrajino, sem začel zbirati informacije o tem, kaj se dogaja. Zbral sem toliko podatkov, da sem se z založbo dogovoril za objavo knjige o Ukrajini, ki je pravkar izšla, pripravili pa smo tudi krajšo knjigo o Wagnerjevi skupini, o kateri sem imel veliko informacij in je izšla ravno takrat, ko je bil ubit Jevgenij Prigožin.

Prigožinova zgodba je resnično neverjetna, majhen kriminalec, ki postane Putinov kuhar in na koncu postane eden najmočnejših mož v Rusiji. Zdi se, da Kremelj deluje kot mafija.

Resničnost je, da je ruska politika videti kot mafija. Obstaja zelo priporočljiva knjiga “Putinovi možje” Catherine Belton, ki analizira Putinov vzpon na oblast prek njegovih zavezništev z mafijami v Sankt Peterburgu in Moskvi, v zvezi s kriminalnimi mrežami, ki jih je v preteklosti upravljal KGB. Tako Prigožinov vzpon iz kriminala na oblastne položaje v Kremlju v Rusiji ni nenavaden.

Prigožin je bil kriminalec, obsojen na deset let zapora in izpuščen leta 1990. Po izpustitvi iz zapora se je odločil, da bo v Sankt Peterburgu postavil stojnice z ulično hrano in na koncu ustanovil verigo restavracij, ki so začele privabljati pomembne ljudi. Tam je spoznal Vladimirja Putina in spletla sta prijateljstvo, ki mu je odprlo vrata v najvišje sfere, postal je kuhar banketov v Kremlju in kasneje pomemben poslovnež.

Več TUKAJ.