Hamasova propaganda trdi, da so Izraelci streljali na prebivalce Gaze med razdeljevanjem pomoči – humanitarna organizacija to zanika

Piše: G. B.

Žalostna zgodba o Gazi se nadaljuje. Prebivalci so povsem sestradani, pa ne zaradi Izraela, ampak predvsem zaradi Hamasa, ki praktično sproti zapleni vso humanitarno pomoč. Sedaj so taktiko razdeljevanja pomoči spremenili in zaobšli Hamasov nadzor.

Brez protiudara teroristov seveda ni šlo, saj je njihova propaganda razširila dezinformacije o novem brutalnem napadu na prebivalce Gaze kar med razdeljevanjem pomoči. Ubili naj bi več kot 20 ljudi, skoraj 180 je ranjenih. Tako trdi palestinsko ministrstvo za zdravje. Palestinska tiskovna agencija Wafa ob tem poroča celo o 30 smrtnih žrtvah. Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), ki razdeljuje pomoč, pa je to zanikala. “Naša pomoč je bila tudi danes razdeljena brez incidentov,” so pri organizaciji zapisali v izjavi in dodali, da se “zavedajo govoric, ki jih aktivno širi Hamas o smrtnih žrtvah in poškodovanih.” Kot so še navedli, je bilo od začetka akcije pred šestimi dnevi skupno razdeljenih več kot 4,7 milijona obrokov.