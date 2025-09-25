Greta ima problem: ne uspe ji dokazati, da so njeno ladjevje napadli izraelski droni, ladjevje pa financira Hamas

Piše: G. B.

Flotilja s humanitarno pomočjo za Gazo, znana kot “Gretino ladjevje”, je bila po nekaterih podatkih včeraj ponoči v morju blizu grškega otoka Kreta znova tarča napada z droni, odjeknilo je tudi več eksplozij, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili propalestinski aktivisti. Humanitarna odprava je bila po navedbah aktivistov tarča napada z dronom že 9. septembra pred obalo Tunizije.

Odprava želi z ladjami dostaviti humanitarno pomoč na območje Gaze in bojda prekiniti izraelsko blokado dobave pomoči. Izrael je sicer junija in julija preprečil dva tovrstna poskusa dostave pomoči, trdijo.

Pobuda Globalna flotilja Sumud (GSF) je danes sporočila, da se je novi napad na odpravo zgodil v noči s torka na sredo, ko je flotilja plula jugozahodno od Krete. “Več dronov, neznani predmeti, motene komunikacije in eksplozije, ki so jih slišali z več ladij,” so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da se ne bodo pustili ustrahovati.

O žrtvah za zdaj ne poročajo, sta bili pa po navedbah očividcev, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA poškodovani najmanj dve ladji. Grška tiskovna agencija ANA, ki se sklicuje na grško obalno stražo, sicer poroča, da predstavniki Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex), ki so si prizorišče ogledali s patruljnimi čolni, niso ugotovili škode. Preiskava še poteka. Italijanska predstavnica flotilje Maria Elena Delia je sporočila, da so o incidentu že obvestili italijansko zunanje ministrstvo.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je v prvem odzivu pozval Izrael, naj zagotovi varnost vseh v odpravi. Vojaške operacije morajo potekati v skladu z mednarodnim pravom in z največjo možno previdnostjo, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa poudaril ob robu generalne skupščine ZN v New Yorku. Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je medtem sporočil, da je Rim v pomoč flotilji napotil fregato.

“Da bi zagotovili pomoč italijanskim državljanom v flotilji (…) sem se pogovoril s predsednico vlade in odobril takojšnjo intervencijo večnamenske fregate italijanske mornarice Fasan. (…) Ladja je že na poti na območje za morebitne reševalne operacije,” je na omrežju X zapisal Crosetto. Na videoposnetku z ladje Spectra, ki je del odprave, je videti eksplozijo.

Po besedah nemške aktivistke za človekove pravice Yasemin Acar, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, je bilo napadenih pet ladij, aktivisti pa so našteli “15 do 16 dronov”. “Nimamo orožja. Nikogar ne ogrožamo,” je poudarila Acar v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju Instagram. Poudarila je še, da flotilja prevaža izključno humanitarno pomoč. Flotilja 51 ladij z več tonami pomoči za Gazo in več sto propalestinskimi aktivisti, med katerimi so tudi švedska aktivistka Greta Thunberg in več poslancev Evropskega parlamenta, je na pot proti Gazi odplula v začetku meseca.

Izrael je v ponedeljek ponovil, da humanitarni odpravi ne bo dovolil pristati pred obalo Gaze, in predlagal, naj flotilja pristane v izraelskem Aškelonu severno od palestinske enklave.

No, ne glede na dogajanje pa si aktivisti očitno ne upajo naravnost okriviti Izraela za napad. Razlog je preprost: nimajo dokazov. Namreč, Grčija je najela drone za varovanje jugovzhodne schengenske meje, toda namen teh ni napad na ladjevje, navzočnost italijanske fregate pa preprečuje laži aktivistov, ki bi napad z droni naprtili Izraelu.

Očitno pa ne bo držalo, da prevažajo samo humanitarno pomoč, če drži, da ladjevje dejansko financira Hamas.

Vso noč so droni grške obalne straže preletavali LBGT flotilo, ki pluje proti Gazi.

Prisotnost 🇮🇹 fregate Fasan preprečuje laži aktivistov(izraelski droni, napadi).

(Grčija je drone najela v Izraelu za varovanje morske meje, droni so najeti za 5-letno obdobje). pic.twitter.com/AJjWuJTMRl — ☃️Sergij☢️ (@2021m2021) September 25, 2025