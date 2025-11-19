Golobova vlada podarja davkoplačevalskih 1.200.000 evrov za plače uslužbencem in upokojencem Palestine

Piše: Spletni časopis

Vlada je sporočila, da se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Dogovora o načinu izvajanja projekta med ministrstvom za zunanje in Evropsko unijo ter Dogovora o načinu izvajanja projekta med našo vlado in Palestinsko upravo.

Pojasnili so, da je vlada 25. septembra 2025 namenila prispevek za delovanje Palestinske uprave v letu 2025 v skupni vrednosti 1.200.000 evrov in naložila zunanjemu ministrstvu, da izvede prispevek prek mehanizma EU PEGASE, tj. Palestinsko-evropski mehanizem za upravljanje in socialno-ekonomsko pomoč, ki je glavni vir zagotavljanja neposredne proračunska podpore Palestinski upravi s strani Evropske unije. Namenjen je zagotavljanju delovanja Palestinske uprave in izvajanju ključnih storitev za palestinsko prebivalstvo. Eden od programov mehanizma EU PEGASE je finančna podpora za izplačilo plač javnih uslužbencev in upokojencev Palestinske uprave. Na predlog Evropske komisije bo v ta namen uporabljen tudi prispevek vlade.

Oba dogovora bo podpisala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ob robu donatorske skupine za Palestino 20. novembra v Bruslju.